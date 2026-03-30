Тръмп няма нищо против Русия да доставя петрол на Куба

Няма проблем с доставката на петрол от Москва до Куба, след като санкциониран руски петролен танкер се приближи до управлявания от комунистите остров. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Куба е свършена. Те имат лош режим, имат много лошо и корумпирано ръководство и дали ще получат танкер с петрол, това няма да има значение", каза Тръмп.

ОЩЕ: Тръмп се закани: Куба е следващата (ВИДЕО)

"Бих предпочел да го пусна, независимо дали е Русия или някой друг, защото хората се нуждаят от топлина, охлаждане и от всички други неща, които са им необходими", каза американският лидер.

Преди операцията на САЩ за залавяне на вече сваления венецуелски лидер Николас Мадуро през януари, Венецуела осигуряваше голяма част от петролните нужди на Куба, но новото правителство на Каракас, под натиск от Вашингтон, прекрати тези доставки.

ОЩЕ: САЩ натириха руски танкер в помощ на Куба. Соловьов: Американците да не са ни шефове? (ВИДЕО)

В Куба се наблюдава задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на страната, включително липса на горива, както и затрудненията с медицинското обслужване, градския и междуградски транспорт. Търговските полети до Куба все още се изпълняват, но съществува риск от тяхното ограничаване в кратък срок поради недостиг на авиационно гориво.