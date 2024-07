Тръмп обижда Байдън след дебата: "Изкарах от състезанието тази стара купчина боклук" (ВИДЕО)

Доналд Тръмп отправи обиди към Джо Байдън след дебата между двамата миналата седмица, наричайки настоящия президент на САЩ "стара, счупена купчина боклук".

Думите са от видео, предоставено от източник на The Daily Beast, което вече се разпространява в социалните мрежи. На кадрите Тръмп се намира в количка за голф и изглежда така, сякаш не знае, че го снимат.

Още: Нов проблем за Байдън - големи спонсори започват да го напускат

"Той току-що се отказа, знаете ли? Отказва се от състезанието", казва претендентът на републиканците за Белия дом. "Аз го извадих от състезанието и това означава, че имаме Камала", посочва той с препратка към вицепрезидента Камала Харис. "Мисля, че тя ще бъде по-добра. Тя е толкова лоша. Тя е толкова жалка, толкова лоша".

Още: Глас от лагера на демократите: Байдън трябва да отстъпи, Камала Харис е единственият ни шанс

Във видеото бившият президент пита човека, който държи камерата, какво мисли за собственото му представяне в дебата. Докато му казват, че се е справил "фантастично" и "невероятно", Тръмп казва: "Вижте тази стара, счупена купчина боклук".

A video of Donald Trump rudely commenting on the results of a debate with Joe Biden has circulated online



The Daily Beast was the first to publish the video. The video shows Trump, who apparently did not know he was being filmed, sitting in a golf car and talking to his… pic.twitter.com/glt6UNyvlb