Вече изтеглят цистерните от дерайлиралия влак

15 август 2025, 16:17 часа 324 прочитания 0 коментара
Започна изтеглянето на 22 незасегнати цистерни от товарната композиция, която дерайлира тази сутрин край село Пясъчево в Хасковско. Паралелно с това се премахват и обгорелите цистерни от мястото на инцидента. Това съобщиха Министерството на транспорта. Преди обед на мястото на инцидента пристигна вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. "Бързата реакция и добрата координация между институциите предотврати разрастването на пожара", каза той.

Според министъра в нито един момент не е имало опасност за хората от близките населени места. Пожарът е овладян за по-малко от два часа благодарение на професионалните действия на специализираните екипи.

Осигурени са локомотиви

Караджов подчерта изключително адекватната и бърза реакция на всички ангажирани институции. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" овладя пожара, БДЖ осигури локомотиви за изтегляне на незасегнатите вагони, а местната власт предоставила допълнителни водоизточници.

Снимка Министерство на транспорта

"Аварийните екипи на НКЖИ от сутринта подпомагат пожарната за овладяването на пожара с хора, техника и материали, Мини Марица-изток предоставиха тежка техника за обезопасяване на периметъра," обобщи транспортният министър.

Разследването на произшествието ще се извърши от следствените органи и от Националния борд за разследване на произшествий във въздушния, водния и железопътния транспорт, които вече са на терен.

Припомняме, че товарният влак дерайлира рано тази сутрин около 05:00 часа, по линията Хасково - Стнара Загора.  13 от 34-те вагона на товарната композиция излязоха от релси. Осем цистерни с дизелово гориво се запалиха, но пожарът беше овладян без човешки жертви.

От местната екоинспекция увериха, че няма застрашаващо хората замърсяване на въздуха.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
цистерни Гроздан Караджов дерайлирал влак
