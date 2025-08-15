Вече изтеглят цистерните от дерайлиралия влак

Започна изтеглянето на 22 незасегнати цистерни от товарната композиция, която дерайлира тази сутрин край село Пясъчево в Хасковско. Паралелно с това се премахват и обгорелите цистерни от мястото на инцидента. Това съобщиха Министерството на транспорта. Преди обед на мястото на инцидента пристигна вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. "Бързата реакция и добрата координация между институциите предотврати разрастването на пожара", каза той.

Според министъра в нито един момент не е имало опасност за хората от близките населени места. Пожарът е овладян за по-малко от два часа благодарение на професионалните действия на специализираните екипи.

Осигурени са локомотиви

Караджов подчерта изключително адекватната и бърза реакция на всички ангажирани институции. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" овладя пожара, БДЖ осигури локомотиви за изтегляне на незасегнатите вагони, а местната власт предоставила допълнителни водоизточници.

Снимка Министерство на транспорта

"Аварийните екипи на НКЖИ от сутринта подпомагат пожарната за овладяването на пожара с хора, техника и материали, Мини Марица-изток предоставиха тежка техника за обезопасяване на периметъра," обобщи транспортният министър.

Разследването на произшествието ще се извърши от следствените органи и от Националния борд за разследване на произшествий във въздушния, водния и железопътния транспорт, които вече са на терен.

Припомняме, че товарният влак дерайлира рано тази сутрин около 05:00 часа, по линията Хасково - Стнара Загора. 13 от 34-те вагона на товарната композиция излязоха от релси. Осем цистерни с дизелово гориво се запалиха, но пожарът беше овладян без човешки жертви.

От местната екоинспекция увериха, че няма застрашаващо хората замърсяване на въздуха.

