Външният дълг на Русия расте с двуцифрен процент

15 август 2025, 16:03 часа 427 прочитания 0 коментара
Външният дълг на Русия към 1 юли 2025 г. възлиза на 323 милиарда долара, което е с 11,1 на сто (32,2 милиарда долара) повече от показателя в началото на 2025 г., показват данни на Руската централна банка, цитирани от ТАСС.

"Според оценката на "Банк России" външният дълг на Руската федерация към 1 юли 2025 г. възлиза на 323 милиарда долара, като се е увеличил с 32,2 милиарда долара, или 11,1 на сто от началото на 2025 г.

Динамиката на показателя се определя основно от положителната преоценка на задълженията в резултат на укрепването на рублата, както и от привличането на дългово финансиране", отбелязва регулаторът.

Още: 16 млрд. долара отгоре: Русия ще харчи непредвидено за армията и ипотеки

Към 1 юли 2024 г. външният дълг на Руската федерация е възлизал на 315,908 милиарда долара.

Лондон: Русия може би очаква "приятелските страни" да изкупят държавния ѝ дълг

Пламен Иванов
