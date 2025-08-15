Войната в Украйна:

Ролята, която не изигра, но никога не забрави: Леонардо ди Каприо съжалява за пропусната възможност

15 август 2025, 16:10 часа 0 коментара
Ролята, която не изигра, но никога не забрави: Леонардо ди Каприо съжалява за пропусната възможност

Леонардо ди Каприо споделя, че "не може да си представи никой друг освен" Марк Уолбърг в "Boogie Nights", но все пак съжалява, че не е приел ролята в този класически филм. Уолбърг изигра прочутата роля на Еди Адамс/Дърк Диглър в лентата на Пол Томас Андерсън от 1997 г., но героят първоначално е бил предложен на Ди Каприо, който я отказал, тъй като вече бил подписал договор за участие в епоса на Джеймс Камерън "Титаник".

Снимка: Getty Images

В ново интервю с Андерсън за броя "Mavericks of Hollywood" на списание "Esquire", по повод предстоящия им общ филм "One Battle After Another", Ди Каприо сподели пред режисьора: "Ще го кажа, дори ти да си тук: най-много съжалявам, че не участвах в "Boogie Nights".

"Това беше дълбоко въздействащ филм за моето поколение", смята той. „Не мога да си представя никой друг освен Марк в тази роля. Когато най-накрая гледах филма, просто си помислих, че е шедьовър. Иронично е, че точно ти ми задаваш този въпрос, но е истина."

Още: Времето промени 50-годишния Леонардо ди Каприо: Чувствам се на 35

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Boogie Nights" се развива през 70-те години и проследява историята на Еди (в ролята Марк Уолбърг), тийнейджър, който мие чинии в нощен клуб, докато не е открит от режисьора на филми за възрастни Джак Хорнър (Бърт Рейнолдс). Еди скоро се превръща в изключително успешната порно звезда Дърк Диглър.

Филмът включва и звезден актьорски състав, сред които Джулиан Мур, Хедър Греъм, Дон Чийдъл, Джон С. Райли, Уилям Х. Мейси и Филип Сиймор Хофман.

Що се отнася до Уолбърг и Ди Каприо  - двамата са работили заедно както преди, така и след "Boogie Nights": в The Basketball Diaries (1995) и The Departed (2006).

Уолбърг разкри за трудното начало между него и Ди Каприо преди снимките на "The Basketball Diaries" в интервю за Extra от 2018 г., като призна, че „и двамата първоначално имахме определено мнение един за друг".

"Когато най-накрая стигнах до момента, в който можех да се явя на прослушване и да чета реплики с Леонардо, просто се спогледахме и си казахме: "Уау!" Още същата вечер излязохме заедно и бързо станахме приятели,“ добави той.

Още: Не го разпознаха: Полицаи претърсиха Леонардо ди Каприо в Ибиса (ВИДЕО)

Ди Каприо и Андерсън най-накрая обединяват сили във филма "One Battle After Another", в който носителят на "Оскар" играе Боб Фъргюсън – бивша революционна фигура, който е преследван от героя на Шон Пен – полицай Стивън Локджоу.

Написан и режисиран от Пол Томас Андерсън, екшън-трилърът включва още Теяна Тейлър, Ууд Харис, Алана Хаим, Реджина Хол, Бенисио дел Торо и Чейс Инфинити.

В разговора си с Андерсън за списание Esquire, Ди Каприо коментира, че "One Battle After Another" "отдавна стои на бюрото" на режисьора, добавяйки: "Това беше лична история за теб по много начини и със сигурност е актуална за света, в който живеем днес."

"Но в крайна сметка причината да искам да участвам във филма беше проста: искам да работя с теб – Пол – от около 20 години,“ продължи Ди Каприо. "А и много харесах тази идея за бивш революционер, който се опитва да заличи миналото си, да изчезне и да води някакъв нормален живот, възпитавайки дъщеря си", пишат от People.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Леонардо ди Каприо Марк Уолбърг
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес