Ролята, която не изигра, но никога не забрави: Леонардо ди Каприо съжалява за пропусната възможност

Леонардо ди Каприо споделя, че "не може да си представи никой друг освен" Марк Уолбърг в "Boogie Nights", но все пак съжалява, че не е приел ролята в този класически филм. Уолбърг изигра прочутата роля на Еди Адамс/Дърк Диглър в лентата на Пол Томас Андерсън от 1997 г., но героят първоначално е бил предложен на Ди Каприо, който я отказал, тъй като вече бил подписал договор за участие в епоса на Джеймс Камерън "Титаник".

В ново интервю с Андерсън за броя "Mavericks of Hollywood" на списание "Esquire", по повод предстоящия им общ филм "One Battle After Another", Ди Каприо сподели пред режисьора: "Ще го кажа, дори ти да си тук: най-много съжалявам, че не участвах в "Boogie Nights".

"Това беше дълбоко въздействащ филм за моето поколение", смята той. „Не мога да си представя никой друг освен Марк в тази роля. Когато най-накрая гледах филма, просто си помислих, че е шедьовър. Иронично е, че точно ти ми задаваш този въпрос, но е истина."

"Boogie Nights" се развива през 70-те години и проследява историята на Еди (в ролята Марк Уолбърг), тийнейджър, който мие чинии в нощен клуб, докато не е открит от режисьора на филми за възрастни Джак Хорнър (Бърт Рейнолдс). Еди скоро се превръща в изключително успешната порно звезда Дърк Диглър.

Филмът включва и звезден актьорски състав, сред които Джулиан Мур, Хедър Греъм, Дон Чийдъл, Джон С. Райли, Уилям Х. Мейси и Филип Сиймор Хофман.

Що се отнася до Уолбърг и Ди Каприо - двамата са работили заедно както преди, така и след "Boogie Nights": в The Basketball Diaries (1995) и The Departed (2006).

Уолбърг разкри за трудното начало между него и Ди Каприо преди снимките на "The Basketball Diaries" в интервю за Extra от 2018 г., като призна, че „и двамата първоначално имахме определено мнение един за друг".

"Когато най-накрая стигнах до момента, в който можех да се явя на прослушване и да чета реплики с Леонардо, просто се спогледахме и си казахме: "Уау!" Още същата вечер излязохме заедно и бързо станахме приятели,“ добави той.

Ди Каприо и Андерсън най-накрая обединяват сили във филма "One Battle After Another", в който носителят на "Оскар" играе Боб Фъргюсън – бивша революционна фигура, който е преследван от героя на Шон Пен – полицай Стивън Локджоу.

Написан и режисиран от Пол Томас Андерсън, екшън-трилърът включва още Теяна Тейлър, Ууд Харис, Алана Хаим, Реджина Хол, Бенисио дел Торо и Чейс Инфинити.

В разговора си с Андерсън за списание Esquire, Ди Каприо коментира, че "One Battle After Another" "отдавна стои на бюрото" на режисьора, добавяйки: "Това беше лична история за теб по много начини и със сигурност е актуална за света, в който живеем днес."

"Но в крайна сметка причината да искам да участвам във филма беше проста: искам да работя с теб – Пол – от около 20 години,“ продължи Ди Каприо. "А и много харесах тази идея за бивш революционер, който се опитва да заличи миналото си, да изчезне и да води някакъв нормален живот, възпитавайки дъщеря си", пишат от People.