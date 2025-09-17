Тръмп обяви, че има сделка за TikTok

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че САЩ и Китай са постигнали споразумение за продължаване на TikTok. „Имаме споразумение за TikTok, постигнах споразумение с Китай, ще говоря с президента Си в петък, за да потвърдя всичко“, каза Тръмп пред репортери, докато напускаше Белия дом за държавно посещение във Великобритания. На платформата за социални медии, управлявана от китайската компания ByteDance, беше казано, че трябва да продаде американските си операции или рискува да бъде затворена.

Още: TikTok заменя модераторите с изкуствен интелект: Ето къде

Тръмп обаче многократно е отлагал забраната, откакто беше обявена за първи път през януари. По-късно във вторник той нареди крайният срок да бъде удължен отново до 16 декември. Президентът на САЩ заяви, че купувачът ще бъде обявен скоро.

Сделката

Още: САЩ и Китай са близо до споразумение за TikTok

Wall Street Journal съобщи, че съгласно сделка, която се договаря между САЩ и Китай, американският бизнес на TikTok ще бъде контролиран от инвеститорски консорциум, който ще включва технологичната компания Oracle, компанията за частни капиталови инвестиции Silver Lake и компанията за рисков капитал Andreessen Horowitz. В ново американско дружество, създадено по силата на сделката, американски инвеститори ще държат приблизително 80% дял, а американци ще доминират в борда, като един член ще бъде избран от правителството на САЩ, според Journal, който цитира запознати с въпроса.

Междувременно американските потребители ще преминат към ново приложение, което в момента е във фаза на тестване, което ще има алгоритми за препоръчване на съдържание, използващи технология, лицензирана от ByteDance. Алгоритмите на TikTok са основна причина за успеха на приложението.

Още: Непал забранява достъпа до няколко социални медии

По-рано CNBC съобщи, че сделката ще включва комбинация от настоящи и нови инвеститори и ще бъде завършена през следващите 30 до 45 дни. След като първоначално призова за забрана на TikTok по време на първия му мандат, Тръмп промени позицията си относно популярната платформа за споделяне на видеоклипове.

Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че поради достъпа си до данни за американски потребители, TikTok представлява „заплаха за националната сигурност с огромна дълбочина и мащаб“. TikTok за кратко спря да работи през януари, но това продължи по-малко от ден, преди първоначалната забрана да бъде отложена. Крайният срок за продажба оттогава е удължаван четири пъти, а последното отлагане на забраната е предвидено да приключи на 16 декември.

Още: На Тръмп му е слабост: Белият дом с профил в TikTok

Източник: BBC