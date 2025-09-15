САЩ и Китай са близо до споразумение за TikTok

САЩ и Китай са близо до постигане на споразумение относно приложението за кратки видеоклипове TikTok. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесент, цитиран от Ройтерс, след началото на втория ден от преговорите в Мадрид, целящи да смекчат търговското напрежение между двете страни.

Дори ако не бъде постигнато споразумение за продажба на дейностите на TikTok в САЩ, това няма да повлияе на отношенията, добави Бесент.

"Всичко се развива много добре на най-високо ниво", каза той пред медии заедно с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Поредният кръг от преговори - четвърти за четири месеца - се провежда в бароковия дворец "Санта Крус", където се помещава испанското външно министерство. Вчерашният първи ден от преговорите приключи след около шест часа без индикации за пробив.

Бесент посочи, че двете страни са постигнали добър напредък по техническите детайли, но постигането на споразумение по други въпроси ще е нелека задача.

