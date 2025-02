Тръмп облизва краката на Мъск: Хакнати монитори в щатско министерство показват AI-кадри (ВИДЕО)

Мониторите в Министерството на жилищното строителство и градското развитие на САЩ (HUD) бяха хакнати, за да покажат генерирано от изкуствен интелект видео на Тръмп, който облизва пръстите на краката на Елон Мъск. Надписът към видеото гласи: "Да живее истинският крал".

За минути кадрите получиха сериозно разпространение в социалните мрежи, включително и в тази на Мъск. Видеата в Х показаха и коридорите на ведомството, по които се движат служителите.

The Monitors at the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) were hacked to display an AI-generated video of Trump licking Elon Musk’s toes, with the caption "LONG LIVE THE REAL KING." pic.twitter.com/XHq65ZkgL2