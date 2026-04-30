Путин и Тръмп в инфантилен разговор: Победих. И аз. А Зеленски дава факти (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин и американският му колега Доналд Тръмп отново показаха, макар и в различна степен, че след една определена възраст хората е редно да се наслаждават на живота без да пречат на другите да сторят същото като ги управляват. Двамата проведоха телефонен разговор и изведнъж след него Юрий Ушаков, един от основните съветници на Путин, разказа пред руските медии, че руският диктатор обявил готовност за примирие около 9 май. Тогава е Денят на победата – ОЩЕ: Тръмп и Путин се чуха по телефона: Ще има ли примирие в Украйна?

Защо точно 9 май? Лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна, представи доста добро предположение в официалния си канал в Телеграм: "Путин е притеснен за парада на 9 май, затова е решил да се престори, че е готов да "прекрати огъня за един ден" и това да му се брои като голяма услуга? Абсурдно е и няма нищо общо с наближаващия край на войната. Нека просто прекрати войната, да прекрати огъня и това е. Но не, той е притеснен за пропагандното си събитие, защото не е в състояние да гарантира никаква сигурност дори в Москва. И те също се опитват да представят това като руска услуга. Спрете войната, шибани убийци". ОЩЕ:

И на този фон, Тръмп прояви типичната си за Украйна инфантилност. Първо, той обяви, че Украйна била военно победена, защото имала 159 кораба и всичките били потопени. Украйна има около 40 кораба общо и това включва предимно патрулни плавателни съда, 2 миночистача, които са във Великобритания, плюс обещани още няколко миночистача от Нидерландия и няколко малки десантни катера. В Турция се строят две корвети - "Хетман Иван Мазепа" и "Хетман Иван Виговски".

Отделно, Тръмп обяви, че той предложил на Путин да обяви примирие и докато го казваше попита дали пък вече не го е обявил, можело да го направи – ОЩЕ: Нов гаф на Тръмп - прати 159 украински кораба на дъното след разговор с Путин

Trump confuses Iran with Ukraine:



Ukraine, militarily, they’re defeated. You wouldn’t know that by reading the fake news. pic.twitter.com/m9trANPpI1 — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

Trump:



I suggested a little bit of a ceasefire to Putin; I think he might do that.



Did he announce it yet? pic.twitter.com/WYBPLjRNC9 — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

Същевременно обаче Тръмп каза и, че не иска Путин да му е посредник във войната с Иран, а "да участва в прекратяването на войната в Украйна". През юни 2025 година Тръмп за пръв път каза, че не приема Русия да е посредник що се отнася до Иран. До момента, според политолога Владимир Пастухов, Москва предлага на Вашингтон идея за износ на ирански уран за Русия чрез съвместно търговско предприятие с американско участие, при което Иран плаща, Русия предоставя място за депо за радиоактивни отпадъци, а американците контролират финансовата страна. "Русия може да се превърне в дестинация за обогатен уран. Не виждам друго реално участие в преговорите между Техеран и Вашингтон. Реалното влияние на Русия върху събитията в региона е много ограничено. Може би това е опит да се демонстрира, че Русия е полезна за Тръмп", каза пред Republic израелският политолог и бивш дипломат Михаил Пеливерт.

"Някои хора затрудниха Путин да сключи мирно споразумение"

Същевременно, Тръмп директно заяви, че "някои хора затрудниха Путин да сключи мирно споразумение". Той не посочи поименно украинския президент Володимир Зеленски, но е кристално ясно, че има точно него предвид – още повече, че преди Тръмп да говори пред репортери, Юрий Ушаков в преразказа си за телефонния разговор на Путин и американския президент каза, че Тръмп се съгласил с Путин, че Зеленски пречел на мирния процес. От думите на Ушаков стана ясно, че Путин се е представил "в бяло" и как печели на фронта, но се е наоплаквал здраво на Тръмп какви "терористи" са украинците, след като Украйна ясно показва и ден след ден става по-силна, нанасяйки унищожителни удари на руската петролна и военна индустрия и хвърляйки в още по-голяма дупка руската икономика. Интересно след като и Путин печели в Украйна, и Тръмп печели в Иран, защо двете войни нямат категоричен край и решение – ОЩЕ: Тръмп: Путин беше готов да сключи мирно споразумение, но някои хора го спряха (ВИДЕО)

Trump:



I think Putin was ready to make a deal a while ago; I think “some people” made it difficult for him to make a deal. pic.twitter.com/1xcIEUYDtA — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

В интервю за Newsmax, украинският президент Володимир Зеленски пак показа последователност. Той е категоричен – Путинова Русия не чувства в достатъчна степен натиск, за да спре войната. "Русия не печели – Украйна е в най-добрата си позиция от 9-10 месеца, но е по-добре войната да бъде спряна", подчерта украинският държавен глава:

Zelensky:



Russia is not in a strong position—they are not winning.



We are in the best position during the last 9–10 months, I mean on the battlefield, but in any way, it is better to stop the war. pic.twitter.com/hZntIGEHi9 — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

Що се отнася до отношенията със САЩ, знакови думи на Зеленски – той заяви, че някои американски институции са помолили Украйна за помощ във военното дело (на първо място работа с дронове). "Разбира се, ние сме партньори и решихме да го направим, включително помощ за американските (военни) бази. Мисля, че помогнахме – ако САЩ мислят, че не са ни помолили за помощ – ОК", каза Зеленски и с това напомни пренебрежителните подмятания на Тръмп как САЩ нямали нужда от украинските дронове и експертиза във воденето на военни действия що се отнася до безпилотните системи, които се превърнаха в основен елемент на съвременната война – ОЩЕ: За Тръмп, който няма нужда от Украйна: Ирански FPV дрон спокойно "се разходи" и удари военна база на САЩ (ВИДЕО)

Zelensky:



We sent support to several countries who asked us, and not only in the Middle East.



Some institutions in the United States also asked us to support, and of course we are partners, and we decided to do it, including helping American bases.



So I think that we helped… pic.twitter.com/GeTNfjFOLO — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

Специално за хвалбите на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс как спрял американската военна помощ за Украйна, Зеленски отговори така: "Ако е горд, че не ни помага, това означава, че помага на руснаците и не съм сигурен, че това прави САЩ по-силни. Русия е врагът – те са близо, винаги ще са враг на САЩ, не са съюзници. Мисля, че съюзът между Украйна и САЩ е най-бързият начин да бъдат изградени най-силните военни сили в света. Големите инвестиции на САЩ и Европа в началото на войната ни помогнаха сега да имаме една от най-силните армии технологично". Примерите за технологичния военен украински напредък най-добре ги дават руските рафинерии, пристанища и военни заводи – само през април има най-малко 18 украински далекобойни въздушни удара в 19 руски региона, съобщава ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Зеленски вече каза, че най-голямото руско пристанище в Балтийско море Приморск работи с 13% загуба на капацитета си, Уст-Луга, също в Балтийско море – с 43% по-малко от пълния си капацитет, а най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск – с 38% по-малко от пълния си капацитет – ОЩЕ: Мордор на живо: След Туапсе горят Орск и Перм, поразени са рафинерия и петролопровод (ВИДЕО)

Zelensky:



If JD Vance is proud that he’s not helping us, it means that he is helping Russians, and I’m not sure that it’s strengthening the United States.



Russia is the enemy. They will always be enemies with the United States. pic.twitter.com/Qr4xYpC85F — Clash Report (@clashreport) April 29, 2026

По темата с Русия и дали може да бъде приятелска държава на Запада, пред CNN чешкият президент Петър Павел беше категоричен: "Русия превърна икономиката си във военновременна структура и ще е много трудно да я върне обратно към нормално състояние. Да се поддържа такава военна икономика, като имате над 1,5 млн. войници, които при мир ще се пенсионират и трябва да им плащате (големи) обезщетения – ако сте на мястото на руския лидер, виждате отслабена Европа, отслабена американска подкрепа, това е добър шанс. От гледна точка на Русия – не е необходимо да почнете мащабна военна кампания срещу Европа, но за да унижите НАТО, можете да започнете ограничени военни действия в Прибалтика, за да покажете, че НАТО е безполезно" - ОЩЕ: За да разруши НАТО: Русия напада Естония – вариантите и пречките пред Путин

‼️Czech President Pavel suggested Russia could attack the Baltics



According to him, if Europe and the United States were weakened, Moscow could consider limited actions to test NATO’s response and effectiveness. pic.twitter.com/aYmcHpTqGU — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад има в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база, съгласно информацията на украинския генщаб. На 29 април е имало 177 бойни сблъсъка спрямо 189 на 28 април. Руснаците са хвърлили 226 управляеми авиационни бомби (КАБ), тоест с 8 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3326 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 нагоре. Руската армия е използвала 9683 FPV дрона, което с около 1270 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 41 отбити руски пехотни атаки в това направление регистрира украинският генщаб, който сочи Покровск като активно място на боеве след едно денонощие на прекъсване. Още 22 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Но откъм Часов Яр пак не е имало нито една руска пехотна атака – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" признава, че украинците продължават да поддържат позиции и в самия Часов Яр, но руското военно министерство се хвали с успех в село Новодмитровка, североизточно от самата Константиновка, боевете обаче продължавали. Извън твърденията - геолокализирани удари с дронове на руското специализирано звено "Рубикон" в югозападните покрайнини на Константиновка показат ясно, че украинците имат по-предни позиции там, отколкото руснаците признаваха досега. При Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 24 руски пехотни атаки, докато в Ореховското направление, най-западната част на областта, е била само 1. В района на Вовчанск, в Южнослобожанското направление, е имало 9 руски пехотни атаки.

"Съотношението на загубите е дори невъзможно да се измери, вражеското е просто колосално, на всеки 3 наши загинали войници се падат около 50 важески", категоричен е украинският военен телеграм канал "Офицер", който добавя, че в повечето сектори на фронта руското настъпление е на практика спряно и постепенно позициите на двете страни почват да се променят.

И пак пример за технологичните украински военни възможности – видеокадри как руски военни хеликоптери Ми-17 и Ми-28 са съсипани от дронове във Воронеж. Хеликоптерите са на земята, не във въздуха. Дроновете прелетяха без никой да ги смущава, констатира Z-блогърът Кирил Федоров. Ми-17 се използва за транспортиране на войници, десанти на подразделения и евакуация на ранени, както и за ударни операции. Ми-28 е боен хеликоптер, предназначен за унищожаване на бронирани машини и войници. Приблизителната стойност на унищоженото оборудване е над 30 милиона долара.

Ukrainian SBS operators struck Russian Mi-28 and Mi-17 helicopters at a field landing site in Voronezh region, 150 km from the line of battle. The drones hit the rear central engine section, and at least one helicopter maintenance specialist was killed. #Ukraine pic.twitter.com/xS04xmeaBm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 29, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 206 далекобойни дрона и 1 балистична ракета "Искандер-М" по цели в Украйна, като около 140 от тях са били клас "Шахед". Свалени са общо 172 дрона – на 22 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи, както и от балистичната ракета. Най-много поражения има в Одеса - Още: Украйна подпали руски завод за авиобомби, Русия порази детска градина и училище в Одеса (ВИДЕО)

In Dnipro, a Shahed drone is being shot down with a MANPADS right in the middle of the street. pic.twitter.com/5b1XVziSw1 — WarTranslated (@wartranslated) April 29, 2026