Тръмп обърна палачинката - иска републиканците да разсекретят досиетата на Епстийн

Президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко промени позицията си по казуса с разсекретяването на всички файлове, свързани с дейността на сексуалния престъпник Джефри Епстийн. След продължително омаловажаване на случая той призова републиканците в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) да подкрепят публикуването на документите по делото. По-голямата битка обаче би била в горната камара - Сената, където републиканският лидер Джон Тюн вече заяви, че може да не даде подкрепа.

"Нямаме какво да крием"

"Нямаме какво да крием и е време да се отървем от тази демократична измама, извършена от радикални леви лунатици, за да отклонят вниманието от големия успех на Републиканската партия", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social малко след като кацна във военната база "Андрюс" след уикенд във Флорида.

Демократите и някои републиканци настояват за мярка, която да принуди Министерството на правосъдието да направи публични повече документи по случая. Промяната в позицията на президента е негласно признание, че поддръжниците на мярката имат достатъчно гласове, за да я приемат в Камарата на представителите. Председателят ѝ Майк Джонсън, който е републиканец от Луизиана, явно очаква камарата да подкрепи решително законопроекта за Епстийн.

Законопроектът ще принуди Министерството на правосъдието да публикува всички файлове и комуникации, свързани с вече покойния Епстийн, както и всякаква информация за разследването на смъртта му във федералния затвор. Финансистът се самоуби в килията си през 2019 г., докато чакаше съдебен процес за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Информацията за жертвите му ще може да бъде актуализирана при евентуално пълно разскекретяване.

Тръмп и Епстийн: каква е връзката?

Връзката на Тръмп с Епстийн е добре известна и името на президента е включено в записите, които собственото му Министерство на правосъдието публикува през февруари като част от усилията да задоволи обществения интерес.

На фокус попаднаха съобщения, в които се споменава името на Тръмп, макар нито едно от писмата да не е пряко до или от него. Най-коментираната кореспонденция е изпратена от Епстийн до Гилейн Максуел (призната за виновна по делото) през 2011 г., където той описва ситуация, при която една от жертвите е прекарала време в дома му заедно с Доналд Тръмп. Тогава настоящият президент е бил просто бизнесмен. В писмото се съдържа и следното съобщение: "Искам да осъзнаеш, че кучето, което още не лае, е Тръмп. Прекара часове в дома ми с него".

Тръмп никога не е бил обвиняван в незаконни действия във връзка с Епстийн, а самото включване на нечие име в досиетата от разследването не означава доказателство срещу републиканеца. Самият Епстийн е имал много известни познати в политическите кръгове и сред знаменитостите, освен Тръмп.

