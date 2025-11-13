"Колко мръсен е Доналд." Епстийн предлагал да предаде Тръмп на руските власти (СНИМКИ)

Американският финансист Джефри Епстийн, обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и умрял в затвора (официалната версия е самоубийство), е написал през 2018 г. писма до представители на американски и европейски власти за готовността си да сподели информация за Доналд Тръмп с руски правителствени служители. По данни на изданието Politico това се вижда в имейлите на Епстийн, публикувани по-рано от конгресмени от Демократическата партия.

Поредни разкрития около вероятно най-известния милиардер-сексуален насилник

Тръмп и Путин

По-конкретно, изданието цитира писмо, написано от Епстийн през 2018 г., месец преди срещата между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин в Хелзинки, което финансистът е изпратил до бившия норвежки премиер Турбьорн Ягланд, който по това време е ръководил Съвета на Европа. В него той предлага руският външен министър Сергей Лавров първо да поговори с него, за да получи представа за Тръмп. "Мисля, че бихте могли да предложите на Путин Лавров да добие представа (за Тръмп), като говори с мен. Виталий Чуркин го правеше, но той почина", пише Епстийн.

В отговор Ягланд написал, че ще се срещне с асистента на Лавров на следващия ден и ще му предложи да се свърже с Епстийн. Не е известно дали представители на руското външно министерство са се свързали с Епстийн.

Колко е мръсен

В други две писма Епстийн коментира Тръмп: "Виждаш ли, знам колко е мръсен Доналд. Предполагам, че хората от бизнеса, които не са юристи, нямат представа какво означава да ти се обърне джобът" и твърди, че настоящият американски президент е "по-лош в реалния живот и отблизо."

Виталий Чуркин

В кореспонденцията си Епстийн споменава и разговор с постоянния представител на Русия в ООН Виталий Чуркин (който почина през февруари 2017 г.). "Чуркин беше великолепен. Той разбра Тръмп след разговорите ни. Не е трудно. Просто трябва да го видиш, за да разбереш, толкова е просто", цитира изданието част от писмото на финансиста.

Мъск обвърза Тръмп с милиардер, обвинен в педофилия

В кореспонденцията на Епстийн са обсъждани и резултатите от срещата Путин-Тръмп в Хелзинки, която беше наречена провал за американския президент. "Руснаците имат ли нещо за Тръмп? Днес беше ужасен ден дори по неговите стандарт", пише в писмо до Епстийн Лари Съмърс, бивш министър на финансите в администрацията на Бил Клинтън и икономически съветник в администрацията на Барак Обама.

Според Епстийн пощата му е "препълнена" с подобни коментари. Той нарича поведението на Тръмп на срещата с Путин "предсказуемо": "Сигурен съм, че той смята, че всичко е минало много добре. Той смята, че е очаровал опонента си... Той е безпомощен за повечето неща", пише още Епстийн.

Сагата

Припомняме, че Джефри Епстийн беше обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. Разследващите смятат, че бизнесменът е получил сексуални услуги от непълнолетни момичета и ги е "давал назаем" на влиятелни хора. Епстийн бе арестуван на 7 юли 2019 г. Месец по-късно той бе намерен мъртъв в затвора в Ню Йорк. Като причината за смъртта му бе обявено самоубийство. Доналд Тръмп е познавал Епстийн и след смъртта му многократно е теоретизирал, че финансистът е поддържал "списък с клиенти", на които е "давал назаем" непълнолетни за секс. Той е вярвал, че този списък може да е включвал представители на демократите.

На 12 ноември 2025 г. депутатите от Демократическата партия публикуваха нови имейли от Епстийн. В тях се посочваше, наред с други неща, че Тръмп "е знаел за момичетата", едно от които "е прекарало няколко часа с него". Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит по-късно заяви на брифинг, че новите имейли "не доказват абсолютно нищо друго освен това, че президентът Тръмп не е направил нищо лошо".

