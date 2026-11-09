Дрон достави провизии на хванато в капан шимпанзе

Спасителна операция с дрон се проведе във Флорида, където наводнение хвана в капан едно от шимпанзетата в резерват за животни. Заобиколено отвсякъде от вода, животното бе изложено на риск от глад и хипотермия. Служителите на резервата му доставиха храна и одеяла с дрон.
Кейлъб е използвал изпратените му провизии, а по-късно по въже, опънато над водата, е успял да се добере до част от резервата, която не е пострадала толкова силно от проливните дъждове.
Всичките 200 шимпанзета в резервата са в безопасност, съобщиха от организацията "Спасете шимпанзетата", която им осигурява подслон и грижи. Според говорителя на организацията Марк Йоханан, пътеките до резервата вече са проходими.
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SPRAWLING SANCTUARY TURNS TO DRONES TO REACH STRANDED CHIMPS: A 150-acre chimpanzee sanctuary in Fort Pierce, Florida, remains flooded days after a stalled weather pattern dropped record rainfall across parts of the Space Coast. Staff had to use drones to deliver food and blankets to the chimps, whose habitats are only accessible by high-water vehicles.— FOX Weather (@foxweather) November 7, 2026