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Дрон достави провизии на хванато в капан шимпанзе

09 ноември 2026, 14:41 часа 741 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Дрон достави провизии на хванато в капан шимпанзе

Спасителна операция с дрон се проведе във Флорида, където наводнение хвана в капан едно от шимпанзетата в резерват за животни. Заобиколено отвсякъде от вода, животното бе изложено на риск от глад и хипотермия. Служителите на резервата му доставиха храна и одеяла с дрон.

Кейлъб е използвал изпратените му провизии, а по-късно по въже, опънато над водата, е успял да се добере до част от резервата, която не е пострадала толкова силно от проливните дъждове.

Всичките 200 шимпанзета в резервата са в безопасност, съобщиха от организацията "Спасете шимпанзетата", която им осигурява подслон и грижи. Според говорителя на организацията Марк Йоханан, пътеките до резервата вече са проходими.

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Наводнение дрон Флорида шимпанзета шимпанзе
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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