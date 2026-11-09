Рекорд: 165 т злато са изнесени от Русия за Китай

Русия продължава да увеличава износа на злато за Китай, който се превърна в основен пазар за износ на руско злато след избухването на войната в Украйна и налагането на западни санкции. От януари до септември Хонконг е получил 165 тона златни кюлчета с руски произход, според Центъра за икономически прогнози на Газпромбанк, позовавайки се на митническа статистика. В сравнение със същия период на миналата година, потоците от злато от Русия към китайския пазар са се увеличили повече от три пъти и са скочили повече от 55 пъти в сравнение с периода преди войната.

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Сравнение с 2021 г.

За сравнение, Хонконг е внесъл само 3,3 тона руско злато през цялата 2021 г. Сега всяко седмо кюлче (15%), влизащо в Китай през Хонконг, е с руски произход. „Хонконг е свободно пристанище без мита или ДДС върху златото и директна врата към китайския пазар, който не е наложил санкции върху руското злато“, пишат анализатори от Центъра за икономически прогнози на Газпромбанк. Те припомнят, че пътят към Запада за руските благородни метали беше затворен през 2022 г., когато Лондонската асоциация на пазара на кюлчета (LBMA) изключи руски рафинерии от списъка си с доставчици, а страните от Г-7 забраниха вноса. Дубай стана първият търговски център за руски метал, но ОАЕ, под натиск от САЩ и Великобритания, затегнаха контрола върху търговията със злато.

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Резервите на Централната банка

Едно от всеки три руски златни кюлчета, продадени на Китай, можеше да е дошло от резервите на Централната банка. За да финансира бюджетния дефицит, тя продаде приблизително 60 тона благороден метал от резервите си тази година, включително 18,7 тона през третото тримесечие и 21,8 тона през второто. Разпродажбата беше най-голямата за Русия от 1998 г. насам, когато пирамидата на GKO се срина и руското правителство обяви неизпълнение на държавния си дълг, съобщи themoscowtimes.com.

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Китайската централна банка, за разлика от това, купува злато за резервите си от 23 поредни месеца, според Центъра за икономическа политика на Газпромбанк. Според Световния златен съвет (WGC), Китайската народна банка е закупила 63,14 тона през третото тримесечие. Общият внос на злато в Китай тази година скочи със 72% на годишна база, според Центъра за икономическа политика и търговия към Световния златен съвет.

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Преди войната

Преди войната Русия изнасяше приблизително 300 тона злато годишно, или повече от 80% от годишното си производство на злато, което достигна 360 тона (включително приблизително 300 тона от директен добив). Точно колко злато се добива и изнася в момента в Русия е неизвестно: властите класифицираха митническата статистика малко след нахлуването в Украйна. Световният златен съвет оценява руското производство на злато през 2024 г. на приблизително 330 тона.

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