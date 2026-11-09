Шефът на Nvidia призна, че е имал афера: Компанията започва разследване за чуждестранен шпионаж

Шефът на Nvidia Дженсън Хуанг призна, че е имал извънбрачна връзка, след като компанията му обяви, че ще разследва съобщенията, че е бил „цел на разузнавателна дейност от страна на чуждестранни агенти“.

Отделните изявления идват на фона на нарастващото безпокойство относно близките отношения на Дженсън Хуанг с Алис Хуанг, ръководител на базираната в Сингапур технологична компания Megaspeed. Няколко американски медии съобщиха, че американски служители подозират Алис Хуанг, че е предоставяла разузнавателна информация на Китай и е помогнала за контрабандата на усъвършенствани чипове за изкуствен интелект в страната.

Спорът може да подкопае доверието във втората по големина компания в света и символ на бума на изкуствения интелект, в момент, когато САЩ и Китай се надпреварват за технологично превъзходство.

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В съобщение до служителите на Nvidia Хуанг обяви, че е бил "неверен" и е наранил жена си и децата си. Той не назова жената в аферата.

„Поемам пълна отговорност за това, което направих, и за болката, която причиних, и приемам критиките, които идват с това“, обяви 63-годишният Хуанг, добавяйки, че подкрепя разследването на Nvidia. „Ангажиран съм да защитавам NVIDIA и да подкрепям националната сигурност на Америка.“

Разследването

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Междувременно компанията заяви в прессъобщение в неделя, че разследването ще бъде наблюдавано от комисия от независими директори и външни юрисконсулти.

„Бордът дава приоритет на националната и икономическа сигурност на САЩ, което е от първостепенно значение за интересите на NVIDIA и нейните акционери“, се казва в изявлението. Бордът обаче „няма причина да смята, че националната сигурност или тайните на NVIDIA са били компрометирани“.

Дан Айвс, партньор и старши управляващ директор в търговската банка Yorkville & Ives Co., нарече новината „момент на несправедливост за Дженсън“, който ще засили контрола върху продажбите на чипове в Китай, за което Хуанг лобира от преди това.

Разследването ще хвърли сянка и върху цената на акциите на Nvidia, добави Айвс, тъй като инвеститорите се питат дали Хуанг ще остане начело на компанията, която е помогнал да се основе.

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„Днешните новини няма да забавят NVIDIA. Дженсън е решен да продължи да ръководи NVIDIA като главен изпълнителен директор“, заяви говорител на Nvidia пред CNN.

Джейкъб Уорд, технологичен журналист и сътрудник на CNN, заяви, че корпоративните бордове исторически са склонни да отстраняват главните изпълнителни директори, хванати в извънбрачни връзки, в рамките на няколко дни.

За Nvidia, която играе огромна роля в разработването на изкуствения интелект, глобалния растеж и американския фондов пазар, всякакви екзистенциални въпроси относно бъдещето ѝ ще имат още по-големи икономически и геополитически последици. Друг необичаен фактор е, че компанията няма ясен наследник на Хуанг, добави той.

„Това е ядрото на американската икономика, ако не и на световната икономика в момента. И този човек, който е известен с това, че е много, много централен управник на всички тези неща, изведнъж да бъде хванат по този начин е сериозно нещо“, каза Уорд.

Връзката с Китай

Връзките на Хуанг с Алис Хуанг и Megaspeed, която купува чипове от Nvidia, са подложени на интензивен анализ като потенциален канал за достигане на американски полупроводници до китайски купувачи, въпреки контрола върху износа на съвременни технологии.

„Файненшъл таймс“ по-рано съобщи, че американското разузнаване смята, че двамата са в романтична връзка.

В предишно изявление Nvidia обяви, че срещите на Дженсън Хуанг „не са били необичайни или неочаквани, тъй като срещите с клиенти са част от работата на изпълнителния директор - Дженсън разговаря с хиляди ръководители и клиенти всяка година“.

Добавя се, че всякакви опасения относно незаконно отклоняване на чипове са били „развенчани миналата година“.

В предишно интервю Хуанг се пошегува, че е ухажвал жена си Лори Хуанг, с която се е запознал в колежа, когато е бил на 17, а тя на 19, като ѝ е предложил да ѝ помогне с домашните и се е заклел да стане изпълнителен директор до 30-годишна възраст. Двойката се жени през 1985 г. и има две деца.

През 1993 г. той вече е съосновател на Nvidia, чиято пазарна капитализация нарасна до над 4 трилиона долара, тъй като възходът на изкуствения интелект увеличи търсенето на компютърните чипове, които тя проектира.

Оттогава той се превърна в лицето на компанията и видна фигура в процъфтяващия бизнес с изкуствен интелект. Хуанг се присъедини към президента Доналд Тръмп и редица други високопоставени изпълнителни директори в Пекин по-рано тази година, за да се срещне с китайския лидер Си Дзинпин.

„Nvidia и Дженсън са дълбоко преплетени. Много хора ще кажат, че Nvidia без него няма да е същата“, написа Джордж Чен, партньор и председател на дигиталната практика в The Asia Group. „Не мисля, че това ще е в най-добрия интерес на акционерите на Nvidia и партньорите от индустрията, ако Днежсън внезапно напусне утре.“

Правителството на САЩ е разрешило на 10 китайски фирми да закупят вторите най-мощни чипове за изкуствен интелект на Nvidia, съобщи Ройтерс по-рано тази година, въпреки че не е ясно колко чипа всъщност са продадени след одобрението.

В неделя Тръмп заяви пред репортери, че не е разговарял с Хуанг, след като Nvidia обяви разследването, но каза, че той е „добър човек“ и похвали приноса му за страната.

В четвъртък републиканските председатели на 3 влиятелни панела в Камарата на представителите - комисиите по външни работи, Китайската комунистическа партия и разузнаването, заявиха в прессъобщение , че са изпратили писмо до Хуанг с искане да се яви пред техните комисии, за да отговори на въпроси относно връзката му с Megaspeed и протоколите за сигурност на компанията срещу чуждестранен шпионаж.

„Последните доклади повдигат сериозни опасения за националната сигурност относно достъпа на КНР до чувствителни американски технологии и информация“, гласи писмото. „Въпросът за инфилтрацията на КНР и достъпа ѝ до най-съвременните американски технологии е в основата на разследващата дейност на нашите 3 комисии в този Конгрес.“

Признанието на Хуанг за изневяра се превърна в една от най-актуалните теми в китайските социални медии, с над 40 милиона гледания в платформата Weibo. Твърдението, че Алис Хуанг е работила като китайски шпионин обаче до голяма степен отсъстваше от строго контролираните онлайн дискусии и репортажи на държавните медии.