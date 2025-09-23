Тръмп "откри" виновник за аутизма - парацетамола (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп официално заговори, че едно от най-популярните болкоуспокояващи лекарства в света "Тиленол" може да е свързано с аутизма. По-точно за връзката по думите на Тръмп - приемът на "Тиленол" от бременни можел да е свързан с растящите нива на аутизъм.

В разговор със свои поддръжници Тръмп заяви, че сред амишите (анабаптистка християнска религиозна група, живееща в САЩ и Онтарио, Канада) нямало аутизъм. Американският президент смята, че причината е, че те не вземат "Тиленол" (реално става въпрос за парацетамол). Според Тръмп, приемът на лекарството е "лош" и той призова хората "да стоят далеч от него".

Освен с амишите, Тръмп "намери връзка" и с Куба, където, според него, "няма пари за лекарството и следователно няма аутизъм".

Още: Разкриха неподозиран ефект от най-разпространеното болкоуспокояващо

Trump declares war on paracetamol, linking it to autism



The U.S. president claimed that taking paracetamol during pregnancy could be connected to rising autism rates.



Speaking to supporters, he said that the Amish “don’t have autism,” which he tied to their refusal to use the… https://t.co/5nTxd6clfq pic.twitter.com/gU1gm2bD6A — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Министърът на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши заяви, че правителството на САЩ ще продължи да търси отговори за семействата, засегнати от аутизъм. Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA) ще предупреди американските лекари със специален бюлетин, според който употребата на ацетаминофен и "Тиленол" (отново става въпрос за парацетамол) по време на бременност "може да е свързана със значително повишен риск от аутизъм" и съответно лекарството да се ползва само ако е необходимо от медицинска гледна точка, по препоръка на медицински експерт. Кенеди е известен антиваксър и през годините многократно беше лице на конспиративни здравни теории.

За момента няма научни доказателства защо растат случаите на аутизъм - има дори твърдения, че причината е, че медицината вече разполага с по-добри инструменти за диагностика и затова открива повече случаи - Още: Българи с важен научен пробив: Връзка между аутизма и бактериите в червата - каква е?