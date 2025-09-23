Обвинения и за сина на Болсонаро

Главният прокурор на Бразилия повдигна обвинение срещу Едуардо Болсонаро за лобирането му за налагане на санкции от САЩ с цел да повлияе на изхода от процеса за държавен преврат срещу баща му бившия президент Жаир Болсонаро. Обвиненията бяха повдигнати, след като Вашингтон обяви нови санкции – обещано отмъщение, след като Жаир Болсонаро беше осъден на 27 години затвор по-рано този месец, предаде АФП.

Едуардо Болсонаро заплашил съдебните власти и други длъжностни лица, че ще „получи санкции от американските власти, предназначени да попречат и разрушат гражданския им живот, дори в Бразилия, ако наказателното производство не постигне желания резултат“, се казва в обвинението за престъплението „принуда“.

Санкции след присъдата

Баща му беше осъден за ролята си в неуспешен опит за преврат след загубата на изборите през 2022 г. от президента Луис Инасио Лула да Силва.

Едуардо, който е федерален законодател, се премести в САЩ по-рано тази година, след като месеци наред пътуваше от Бразилия, за да лобира за санкции срещу съдебни служители.

Той беше обвинен заедно с блогъра Пауло Ренато Фигейредо Фильо, внук на последния генерал, управлявал Бразилия по време на диктатурата от 1964-1985 г.

„Обвинението е, че подсъдимите са организирали поредица от действия с цел намеса в съдебното производство“, се казва в изявление на прокуратурата.

Едуардо Болсонаро критикува „фалшивото“ обвинение в X. Той заяви, че моментът, в който е повдигнато, съвпада с новите санкции на САЩ и „подчертава продължаващото политическо преследване“.

Полицията препоръча и Яир Болсонаро да бъде обвинен в принуда, но той не беше включен в жалбата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказа натиск върху Бразилия заради „лова на вещици“ срещу своя дългогодишен съюзник, като наложи 50% мита през юли върху редица бразилски продукти, които влязоха в сила миналия месец. Вашингтон наложи санкции и срещу съдията от Върховния съд Александре Мораес и други висши длъжностни лица.

Миналата седмица държавният секретар на САЩ Марко Рубио обеща да предприеме по-нататъшни действия, за да окаже натиск върху Бразилия във връзка с присъдата.