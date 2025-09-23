Войната в Украйна:

Обвинения и за сина на Болсонаро

23 септември 2025, 06:14 часа 329 прочитания 0 коментара
Обвинения и за сина на Болсонаро

Главният прокурор на Бразилия повдигна обвинение срещу Едуардо Болсонаро за лобирането му за налагане на санкции от САЩ с цел да повлияе на изхода от процеса за държавен преврат срещу баща му бившия президент Жаир Болсонаро. Обвиненията бяха повдигнати, след като Вашингтон обяви нови санкции – обещано отмъщение, след като Жаир Болсонаро беше осъден на 27 години затвор по-рано този месец, предаде АФП.

ОЩЕ: Диагностицираха Болсонаро с рак на кожата

Едуардо Болсонаро заплашил съдебните власти и други длъжностни лица, че ще „получи санкции от американските власти, предназначени да попречат и разрушат гражданския им живот, дори в Бразилия, ако наказателното производство не постигне желания резултат“, се казва в обвинението за престъплението „принуда“.

Санкции след присъдата

Баща му беше осъден за ролята си в неуспешен опит за преврат след загубата на изборите през 2022 г. от президента Луис Инасио Лула да Силва.

Едуардо, който е федерален законодател, се премести в САЩ по-рано тази година, след като месеци наред пътуваше от Бразилия, за да лобира за санкции срещу съдебни служители.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той беше обвинен заедно с блогъра Пауло Ренато Фигейредо Фильо, внук на последния генерал, управлявал Бразилия по време на диктатурата от 1964-1985 г.

„Обвинението е, че подсъдимите са организирали поредица от действия с цел намеса в съдебното производство“, се казва в изявление на прокуратурата.

ОЩЕ: След присъдата на Болсонаро: Бразилия се готви за нови санкции от САЩ

Едуардо Болсонаро критикува „фалшивото“ обвинение в X. Той заяви, че моментът, в който е повдигнато, съвпада с новите санкции на САЩ и „подчертава продължаващото политическо преследване“.

Полицията препоръча и Яир Болсонаро да бъде обвинен в принуда, но той не беше включен в жалбата.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказа натиск върху Бразилия заради „лова на вещици“ срещу своя дългогодишен съюзник, като наложи 50%  мита през юли върху редица бразилски продукти, които влязоха в сила миналия месец. Вашингтон наложи санкции и срещу съдията от Върховния съд Александре Мораес и други висши длъжностни лица.

Миналата седмица държавният секретар на САЩ Марко Рубио обеща да предприеме по-нататъшни действия, за да окаже натиск върху Бразилия във връзка с присъдата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бразилия САЩ санкции Жаир Болсонаро информация 2025
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес