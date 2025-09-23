Венци Стефанов обясни защо скочи на фенове и прехвърли "горещата топка" на Загорчич

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде интервю пред Българската национална телевизия относно разразилия се скандал между него и фенове на 'белите" след последното равенство на тима срещу Берое в двубой от Първа лига. Бизнесменът обясни, че е излязъл извън нерви, защото част от запалянковците са намесили покойната му майка в словесните нападки. Властимащият в "Овча Купел" прехвърли топката за представянето на отбора към старши треньора Златомир Загорчич.

Стефанов се ядосал, защото намесили покойната му майка

"Искам да се извиня на всички хора, които са видели тези неща. Най-болезненото нещо в случая беше, че споменаха името на покойната ми майчица, аз излязох извън нерви и реагирах. Сульо и пульо, да се държи като някой гамен, това няма да се получи повече. Единственият начин е да действам с малко по-крути мерки. Те държат да остане този треньор и скандират Заги-Заги. Вчера той е казал, че отборът не е физически добре подготвен. Кой го подготвя този отбор", пита риторично Стефанов в интервю за БНТ.

Ръководителят на клуба отказа да каже, дали старши треньорът Златомир Загорчич ще се раздели с клуба при следващ слаб резултат. "Ще видим. Ако си мъж трябва да си вършиш работата и да имаш отговорност. Не може треньорът да прехвърля отговорността върху ръководството. Не може да викаме, няма проблем, утре ще бъде по-добре. С молитва не става, а става с мотика", смята президентът на Славия.

