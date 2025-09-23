Тръмп се подиграва с ВИДЕО, показващо тренировка с "Калашников" на жени

Напрежението между САЩ и Венецуела стана доста високо особено в последните дни и седмици - причината е решимостта на американския президент Доналд Тръмп да пресече потока от мигранти и наркотици, идващи към САЩ от юг. Тръмп постоянно натяква, че венецуелски престъпни банди тормозят Съединените щати и вече имаше случаи на депортирани венецуелски граждани по тази линия.

САЩ вече затегнаха морски обръч около Венецуела с цел да спрат контрабанда на наркотици по море. Самият Тръмп "рекламира" случаи на спрени плавателни съдове.

През почивните за България дни излезе информация, че Венецуела се готви за американска военна операция на нейна територия, като обучава цивилни. Но новината беше "онагледена" с трениращи как да използват огнестрелно оръжие жени - Още: Тръмп: Ударихме още един кораб на наркотрафиканти край Венецуела (ВИДЕО)

Точно това видео беше препубликувано от президента на САЩ в неговия профил в Truth Social - социалната мрежа, която всъщност е негова и беше създадена, след като през първия му мандат Тръмп беше блокиран в Twitter заради скандалното си поведение. Сега Тръмп се подиграва с клипа: "СТРОГО СЕКРЕТНО: Хванахме венецуелските милиции да тренират. Много сериозна заплаха!"

Клипът циркулира онлайн от няколко часа, но все още няма потвърждение, че действително е заснет във Венецуела.

