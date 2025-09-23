Войната в Украйна:

Без телефони в училище: Успехът скача с цяла единица

23 септември 2025, 10:13 часа 501 прочитания 0 коментара
Без телефони в училище: Успехът скача с цяла единица

Забраната на мобилните телефони в час не е просто мярка срещу разсейването, а пряк път към по-високи оценки. Опитът показва категоричен резултат – успехът на учениците скача с цяла единица. Това заяви директорът на столичното 107 ОУ "Хан Крум" Данко Калапиш в ефира на Нова телевизия. По думите му проблемът с дисциплината и вниманието е пряко свързан с устройствата в ръцете на децата.

ОЩЕ: КТ "Подкрепа": Българските учители не желаят да се превръщат в пазачи на мобилните телефони на учениците

Нуждата от подобни мерки е продиктувана от все по-видимата екранна зависимост. Калапиш сподели, че отнемането на устройствата води до абстинентно състояние при децата, което "да не се заблуждаваме, никак не е леко". А освен на успеха, зависимостта влияе пагубно и на социалните умения.

Забраната на телефони

Въпреки че в много класни стаи има органайзери за събиране на телефоните, често това е само временна мярка. "Миналата година се наложи да съберем на цели два класа изцяло мобилните устройства. Сутрин ги оставят и когато приключат часовете, си ги получават", разказва директорът и добавя, че ефектът е бил огромен.

Той обаче признава, че пълна забрана е трудна, тъй като родителите държат да имат връзка с децата си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Като възможен компромис Калапиш посочва иновативно решение, прилагано в Европа – съхранение на телефоните в специални запечатани пликове с магнит, които ученикът носи със себе си, но не може да отвори до края на часовете. "Давам си сметка, че ако това е въведено в нашето училище, ще решим проблема си", коментира той.

ОЩЕ: Забраняват мобилните телефони в училищата в хърватската столица Загреб

Директорът допълва, че в почти цяла Европа учениците посещават учебните заведения без телефони, което е доказана работеща практика.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Училища мобилни телефони ученици
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес