Без телефони в училище: Успехът скача с цяла единица

Забраната на мобилните телефони в час не е просто мярка срещу разсейването, а пряк път към по-високи оценки. Опитът показва категоричен резултат – успехът на учениците скача с цяла единица. Това заяви директорът на столичното 107 ОУ "Хан Крум" Данко Калапиш в ефира на Нова телевизия. По думите му проблемът с дисциплината и вниманието е пряко свързан с устройствата в ръцете на децата.

Нуждата от подобни мерки е продиктувана от все по-видимата екранна зависимост. Калапиш сподели, че отнемането на устройствата води до абстинентно състояние при децата, което "да не се заблуждаваме, никак не е леко". А освен на успеха, зависимостта влияе пагубно и на социалните умения.

Забраната на телефони

Въпреки че в много класни стаи има органайзери за събиране на телефоните, често това е само временна мярка. "Миналата година се наложи да съберем на цели два класа изцяло мобилните устройства. Сутрин ги оставят и когато приключат часовете, си ги получават", разказва директорът и добавя, че ефектът е бил огромен.

Той обаче признава, че пълна забрана е трудна, тъй като родителите държат да имат връзка с децата си.

Като възможен компромис Калапиш посочва иновативно решение, прилагано в Европа – съхранение на телефоните в специални запечатани пликове с магнит, които ученикът носи със себе си, но не може да отвори до края на часовете. "Давам си сметка, че ако това е въведено в нашето училище, ще решим проблема си", коментира той.

Директорът допълва, че в почти цяла Европа учениците посещават учебните заведения без телефони, което е доказана работеща практика.