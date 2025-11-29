Размествания сред републиканците: Състезанието за наследник на Тръмп започна

Тя беше съюзник на Доналд Тръмп, но започна да се бори за разкриването надокументите по случая Джефри Епстийн – против волята на американския президент. Затова републиканската представителка от Конгреса Марджъри Тейлър Грийн бе наречена от него "предателка", припомня германската обществена телевизия АРД. В крайна сметка Грийн прокара законопроекта, на който беше съавтор, и нанесе реторичен контраудар пред Капитолия. Предател е този американец, който се интересува само от другите страни и от себе си, каза тя. Не беше нужно да споменава името на президента, за да стане ясно за кого говори.

Връщане към традиционните позиции на партията?

Противниците на Тръмп в редиците на Републиканската партия критикуват отклоняването му от традиционните позиции на партията - като свободна търговия, бюджетна дисциплина и сдържаност на държавата. Докато Грийн се фокусира върху външната политика на Тръмп, Томас Маси, член на Камарата на представителите от Кентъки, критикува последиците от американските мита за местната промишленост и селското стопанство. Депутатката Лорен Боубърт от Колорадо пък протестира срещу високите държавни разходи. Всички те поискаха публикуването на документите на прокуратурата по делото Есптийн.

През лятото откритото противопоставяне на политиките на Тръмп от членове на партията му бе най-малкото необичайно. Но сега критиците сами се позиционират – за САЩ и за живот за партията след ерата на Тръмп, пише АРД. В интервю за американската телевизия Ей Би Си Томас Маси призова колегите си от Републиканската партия да не разчитат повече на покровителството на Доналд Тръмп. Той може да осигури още един-два мандата за републиканците на предстоящите избори за Камарата на представителите, но това не е рентабилна дългосрочна стратегия за партията, коментира конгресменът. А най-късно до 2030 година Тръмп ще изчезне, а споменът за неспазените предизборни обещания на републиканците ще остане в съзнанието на избирателите.

Снимка: Getty images

Това едва ли е сериозна заплаха за Тръмп

Грийн, Маси и Боубърт не представляват сериозна заплаха за влиянието на Тръмп над партията, пише АРД. Но имайки превид несигурното му мнозинство в Камарата на представителите, президентът не може да си позволи дори и малко на брой инакомислещи в собствените си редици. А и сред републиканците в Сената започват да се надигат гласове на негови противници - например Тед Круз, Ранд Пол, Том Тилис или Сюзън Колинс. Подобна е картината и на ниво губернатори.

Самият Тръмп е изнервен от това, пише АРД. Маси, Грийн и компания само си губят времето, а някои "по-тъпи републиканци" дори ги харесват, каза Тръмп по-рано този месец. Всеки, който се противопостави на президента, няма да получи подкрепа на предстоящите междинни избори през 2026, гласи слабо прикритата заплаха от Белия дом.

Състезанието за наследник на Тръмп започна

Марджъри Тейлър Грийн изпревари Тръмп миналия уикенд и сама обяви скорошното си оттегляне от Конгреса, но не и от политиката, припомня АРД. Според Грийн Републиканската партия ѝ държи сметка за предизборните ѝ обещания. В десетминутно онлайн видео Грийн критикува поведението на Тръмп, големите фармацевтични и технологични концерни, които по думите ѝ заедно с "военно-промишления комплекс" държат под контрол депутатите от двете партии, както и правителството във Вашингтон. С оттеглянето си от парламента и позиционирането си като аутсайдер и критик на Тръмп, според наблюдатели и политолози в САЩ, Грийн може скоро да направи нов опит да се кандидатира. Например за губернатор или сенатор от щата Джорджия.

Всеки, който иска да наследи Тръмп в партията, трябва да изпъква с нещо, пише АРД. Може би трябва да е още повече MAGA и още повече Тръмп от самия оригинал, казва политологът Грант Рийър от Университета Сиракюз в щата Ню Йорк. Онзи, който ще застане начело на партията след Тръмп, трябва да възприеме стила му, защото това е нещото, което електоратът очаква, смята експертът. Вероятно е добра идея желаещите да поемат щафетата да се отличат като критици на Тръмп, вместо като лоялисти.

Състезанието за наследник на Тръмп вече започна. Успехът на онези, които се пребориха за публикуването на досиетата Епстийн, е най-голямата победа на вътрешнопартийната опозиция на Тръмп до момента. Те смятат да продължат борбата си - и то с методите на президента.

Източник: "Дойче веле"