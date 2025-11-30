Тръмп е заплашил Мадуро: Или напускаш доброволно президентския пост, или война

Американският президент Доналд Тръмп е предупредил венецуелския си колега Николас Мадуро за последствията, включително военна намеса, ако не напусне президентството на Венецуела, твърди "The Wall Street Journal".

Ако Мадуро не напусне поста си доброволно, тогава Съединените щати ще разгледат други варианти, включително "използването на сила", става ясно от данните на медията. Според тях Тръмп е предупредил Мадуро за това в телефонен разговор миналата седмица.

Междувременно "The New York Times" също съобщи за разговора между двамата лидери миналата седмица. Според събеседници на WSJ, в този разговор Тръмп и Мадуро са обсъдили исканията на Венецуела за обща амнистия за Мадуро, неговите висши помощници и техните семейства, много от които са под финансови санкции и наказателни обвинения от САЩ.

Снимка: Getty images

Припомняме, че в събота Тръмп обяви затварянето на въздушното пространство над Венецуела. На 23 ноември Ройтерс, позовавайки се на американски официални лица, написа, че Съединените щати са готови да започнат нов етап от операции срещу Венецуела "в следващите дни." Администрацията на Тръмп заяви, че целта им е да ограничат трафика на наркотици.

