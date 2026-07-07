Густаво Петро се заинати и не призна новия колумбийски президент

Колумбийският президент Густаво Петро оспори легитимността на новоизбрания президент Абелардо де ла Есприеля. Той е кандидат на крайната десница, спечелил президентските избори през юни според официалните резултати и подкрепен от американският президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес. Първият ляв президент в историята на Колумбия многократно подложи на съмнение резултатите от тези оспорвани избори, в които Де ла Есприеля победи проправителствения сенатор Иван Сепеда с разлика от по-малко от един процентен пункт. Още: Сравнявайки се със Симон Боливар, президентът на Колумбия сдава по-рано поста си

Абелардо не е спечелил изборите

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"Президентът на Колумбия не признава легитимността на новото правителство. Абелардо не е спечелил изборите", заяви днес Петро в социалните мрежи, като отбеляза, че е имало "изборни измами чрез алгоритмични средства и с чуждестранно финансиране".

Международните наблюдатели и изборните власти отхвърлиха всякакви твърдения за манипулации на изборите.

Кандидатът от левицата Иван Сепеда, победен във втория тур от Абелардо де ла Есприеля, призна резултатите от изборите, но обяви, че ще организира гражданско неподчинение срещу новото правителство, ако то не се дистанцира от американските власти.

Густаво Петро призова към протести на 20 юли, денят на колумбийския национален празник, в защита на социалните си реформи. Той обяви, че ще изнесе прощална реч на този ден, преди новото правителство да встъпи в длъжност през август.

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