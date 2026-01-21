Оставката на Румен Радев:

Тръмп потвърди в Давос, че иска Гренландия и каза ще използва ли сила (ВИДЕО)

Гренландия беше сред централните теми в речта на Доналд Тръмп пред Световния икономически форум в Давос, като президентът отново заяви намерението си САЩ да придобият острова с аргумента за националната и международната сигурност. Изказването му предизвика силен интерес както заради тази позиция, така и заради по-широките му външнополитически и икономически послания.

"Искам САЩ да придобият Гренландия"

"Уважавам хората в Гренландия, но всяка страна в НАТО трябва да има възможност да защитава страната си", заяви Тръмп, като подчерта, че само мощна военна сила като тази на САЩ може да гарантира подобна сигурност. Той отново потвърди, че Вашингтон се стреми да придобие Гренландия, като отбеляза, че подобни опити съществуват от близо 200 години. По думите му това няма да отслаби НАТО, а напротив - ще засили Алианса. В същото време Тръмп отправи критики към пакта, твърдейки, че САЩ дават повече, отколкото получават. Още: "Живеем в лъжа, световният ред с правила е фалш": Разтърсващата реч на канадския премиер, която развълнува всички (ВИДЕО)

"Искам САЩ да придобият Гренландия, но няма да прилагам сила, за да я превзема", подчерта президентът. "Нуждаем се от Гренландия за нашата национална сигурност и за международната сигурност. Всичко, което искаме от Дания, е възможността да отбраняваме Гренландия", допълни той и призова за незабавни преговори, които според него биха повишили отбранителния капацитет не само на САЩ, но и на съюзниците им.

Фокус върху икономиката и вътрешната сигурност

В речта си Тръмп изтъкна успехите на САЩ от началото на втория му мандат преди една година, като акцентира върху икономическия растеж и борбата с престъпността. По думите му криминалните прояви в големите американски градове са били ограничени с помощта на Националната гвардия.

"Преди бяхме мъртва страна, а сега станахме най-добрата в света", заяви президентът, отправяйки критики към икономическата политика на предишната администрация на Джо Байдън. Тръмп обяви още, че високата инфлация в САЩ е овладяна и подчерта ролята на страната като водещ двигател на глобалната икономика. "Америка е моторът на света, от който и другите страни могат да извличат ползи", каза той и призова икономическият растеж да бъде приоритет и за Европа.

"Обичам Европа, но тя не върви в правилна посока"

Тръмп заяви, че подкрепя успеха на Европа, но изрази съмнение относно посоката, в която тя се развива. "Аз искам Европа да има успех. Обичам Европа, но не вярвам, че тя върви в правилната посока", каза той, като критикува инвестициите във вятърната енергия, които според него носят икономически загуби.Още: Разрушителят Тръмп критикува Европа в Давос с думите "Светът се разрушава" (ВИДЕО) 

Президентът засегна и войната в Украйна, като изрази съжаление за броя на жертвите и заяви желание конфликтът да бъде прекратен. Той посочи, че както Владимир Путин, така и Володимир Зеленски биха могли да се съгласят на "сделка за прекратяване на войната". Тръмп обяви, че възнамерява да разговаря с руския президент в близките дни и повтори тезите си за необходимостта от честни избори в Украйна и ограничаване на корупцията.

Ивайло Анев
