Поредни температурни рекорди във Великобритания

Рекордът на Обединеното кралство за най-горещ майски ден бе счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите надхвърлиха 35 градуса във вторник. Кю Гардънс в югозападен Лондон регистрира температура от 35,1 градуса, надминавайки рекорда от 34,8 грауса от понеделник на същото място. Още: 7 смъртни случая във Франция заради безпрецедентните горещини

Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют Парк в Кардиф, надминавайки 32,2 градуса от понеделник на летище “Хауърдън” в графство Флинтшър.

Шест оранжеви предупредителни кода

През миналата нощ пък беше регистрирана и рекордно висока температура от 21,3 градуса в графство Съри.

Покачващите се температури доведоха до закъснения на влаковете поради ограничения на скоростта, въведени заради жегата.

Шест оранжеви предупредителни кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. Това означава, че се очаква значително въздействие върху здравните и социалните услуги с повишено търсене, причинено от високите температури.

Трима тийнейджъри в три отделни случая се удавиха в Англия, след като бяха потърсили спасение от горещините във водоеми.

