Половината от участващите досега държави се оттеглиха от ръководената от Чехия инициатива за закупуване на боеприпаси за Украйна. Това съобщава Financial Times. Намалението на участниците е наполовина - след като Андрей Бабиш се върна на власт в Чехия като премиер, те намаляха от 18 на 9, твърди чешкият президент Петър Павел. Той обаче не каза кои държави са се отказали да помагат. Западен военен източник твърди, че Германия и някои скандинавски държави продължават да помагат.

"Инициативата все още работи, но новата трудност е, че само около девет държави-членки допринасят финансово. Тази инициатива доставя до 50% от всички боеприпаси с голям калибър на украинците, така че в този смисъл тя не може лесно да бъде заменена с нищо друго", предупреди Павел

От 2024 г. насам инициативата е доставила над 4 000 000 снаряда с голям калибър на Украйна (155-мм). Затова чешкият президент предупреди, че инициативата трябва да е централен въпрос в дневния ред на срещата на НАТО в Анкара през юли - Още: Украйна е получила досега 4,4 млн. снаряда с голям калибър само по една от инициативите

Бабиш отделно заяви, че правителството му приоритизира бюджета на страната, който е под натиск, а в Чехия имало трудности с цените на тока и горивата. "Нямаме пари, така че получаваме пари от други страни и след това доставяме [боеприпасите]", каза той.

По време на предизборната кампания миналата година Бабиш заплаши да спре изцяло инициативата за боеприпаси, критикувайки я за предполагаема липса на прозрачност за това как се използват парите и до каква степен те са облагодетелствали пряко базираната в Прага Czechoslovak Group. CSG, един от най-големите производители на боеприпаси в Европа, действа като основен корпоративен партньор на чешкото правителство при снабдяването, както и при повторното въвеждане в експлоатация на артилерийски снаряди от страни извън НАТО от името на западните съюзници на Украйна.

Още: Северна Корея е спечелила толкова пари от продажба на оръжие на Русия, колкото печели за 1 година икономиката ѝ