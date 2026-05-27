Огън и дим в руски авиозавод и щаб на ВВС на Руския черноморски флот в Севастопол, Туапсе пак гори - Украйна удря (ВИДЕО)

Авиозавод в руския град Таганрог гори след поредната украинска атака с далекобойни дронове - това сочи геолокализиран анализ на видеокадри от мястото на събитието на руския опозиционен информационен телеграм ASTRA. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи в официалния си канал в Телеграм, че е "унищожена" ракета, но заради падане на отломки се подпалили автомобили. Слюсар не признава да има удар по авиозавода.

Още: Украински дронове за пръв път достигнаха Калининград, вият сирени

Според анализ на ASTRA на видеокадри обаче, които са заснети на 2,8 километра от авиозавода, попадение има там. Авиоремонтен завод № 325 / АД "325 АРЗ" е предприятие, което е обект на санкции от всички страни от ЕС, Съединените щати и Украйна. Самолетен завод № 352 също се намира наблизо. Не е известно дали самите заводи са повредени. Все още няма информация за жертви.

Украински въздушни атаки имаше и на други места. В Крим, в Симферопол, е имало удар, както и в Севастопол, срещу щаба на ВВС на Руския черноморски флот - това съобщава украинският телеграм канал "Кримски вятър" и прилага снимка. Не е ясно дали е ударена самата сграда на щаба или съседната - първоначално назначеният от руснаците губернатор на Севастопол Михаил Развожаев не каза нищо в официалния си канал в Телеграм, освен "край на въздушната тревога". Впоследствие съобщи, че е имало атака с далекобойни дронове и ракети Storm Shadow - и всъщност потвърди удар по сграда на ВВС на Руския черноморски флот, но с уточнение, че това било административна сграда, която не се използва (на ул. "Гогол"). Свалени били и 20 дрона, атака е имало срещу нос Фиолент, откъдето руснаците изстрелват "Шахед"-и срещу Одеса.

Друг украински мониторингов канал в лицето на Supernova публикува видео с пожар от Туапсе - едно от ключовите руски пристанища за износ на руски петрол, там има и рафинерия, и петролна база. Дотук нито в канала в Телеграм на оперативния щаб на Краснодарския край, нито в канала в Телеграм на губернатора на Краснодарския край Венямин Кондратиев има информация какво е станало.

Отделно, удари е имало във Воронеж и в окупираната от руснаците Макеевка, където изглежда е ударена бензиностанция. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев е публикувал в официалния си канал в Телеграм единствено съобщения за въздушна тревога заради атака с дронове и дотук не е казал нищо за щети, поражения и евентуално пострадали хора.

Украйна атакува Русия с 348 дрона през нощта, пожар пламна в институт за редки метали (ВИДЕО)