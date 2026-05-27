На фона на трудна кампания в Бразилия: Синът на Болсонаро търси подкрепа от Тръмп (СНИМКА)

27 май 2026, 6:05 часа
Снимка: Getty Images/Guliver
Бразилският сенатор Флавио Болсонаро, един от водещите кандидати на президентските избори в Бразилия през октомври, потвърди в социалните мрежи, че се е срещнал с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом. Най-големият син на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро публикува в социалните мрежи своя снимка с Тръмп в Овалния кабинет. По-рано Флавио Болсонаро обяви, че ще има знакова среща в Белия дом, без да дава повече подробности.

Визитата идва в момент, когато предизборната кампания на сенатора забуксува, което се отразява в социологическите проучвания, където той е изпреварван от главният си съперник от левицата - настоящият бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Флавио Болсонаро призна, че е поискал пари за финансиране на филм за баща си от бразилски банкер, осъден по обвинения в измами.

Жаир Болсонаро беше признат за виновен за организиране на опит за държавен преврат в Бразилия след като изгуби изборите през 2022 г. от Лула да Силва.

Виолета Иванова
