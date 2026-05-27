Тръмп предлага мерки срещу теча на информация към медиите

Правителството на американския президент Доналд Тръмп предлага да се даде възможност на федералните агенции да изискват от служителите си да подписват споразумения за неразкриване на информация. Целта е да се предотврати споделянето на поверителна информация с журналисти - нещо, което предизвика критики от страна на защитниците на свободата на медиите, предаде Ройтерс.

ОЩЕ: "Те са напълно полудели": В остра публикация Тръмп нападна американски медии заради Иран

Службата за управление на персонала, която отговаря за човешките ресурси в американското правителство, публикува проект на споразумение за неразкриване на информация, предназначено за използване от федералните агенции спрямо нови и настоящи служители.

Съгласно проекта на споразумението, службата би могла да налага административни и наказателни санкции срещу служители, които го нарушават. Ведомствата ще решават сами дали да изискват подписване на споразумение за неразкриване на информация.

Проектът е най-новата стъпка в усилията на президента Тръмп да упражнява по-голям контрол над служителите на американското правителство и да наказва новинарски агенции и медийни работници, които той счита за прекалено критични към него. Тръмп и членове на администрацията му са завели поне пет съдебни дела срещу големи медийни компании от началото на втория му мандат, с искове за десетки милиарди долари обезщетение за това, което той твърди, че са неверни или подвеждащи репортажи. Съдилищата често са се произнасяли в полза на съответните медии, посочва БТА.