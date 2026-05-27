Тръмп предлага мерки срещу теча на информация към медиите

27 май 2026, 6:22 часа 193 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Правителството на американския президент Доналд Тръмп предлага да се даде възможност на федералните агенции да изискват от служителите си да подписват споразумения за неразкриване на информация. Целта е да се предотврати споделянето на поверителна информация с журналисти - нещо, което предизвика критики от страна на защитниците на свободата на медиите, предаде Ройтерс.

Службата за управление на персонала, която отговаря за човешките ресурси в американското правителство, публикува проект на споразумение за неразкриване на информация, предназначено за използване от федералните агенции спрямо нови и настоящи служители.

Съгласно проекта на споразумението, службата би могла да налага административни и наказателни санкции срещу служители, които го нарушават. Ведомствата ще решават сами дали да изискват подписване на споразумение за неразкриване на информация.

Проектът е най-новата стъпка в усилията на президента Тръмп да упражнява по-голям контрол над служителите на американското правителство и да наказва новинарски агенции и медийни работници, които той счита за прекалено критични към него. Тръмп и членове на администрацията му са завели поне пет съдебни дела срещу големи медийни компании от началото на втория му мандат, с искове за десетки милиарди долари обезщетение за това, което той твърди, че са неверни или подвеждащи репортажи. Съдилищата често са се произнасяли в полза на съответните медии, посочва БТА.

Виолета Иванова
