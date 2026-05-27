Русия официално заплаши да спре газа и петрола за Армения, ако тя продължи към ЕС

27 май 2026, 6:25 часа
Русия може да спре или едностранно да отмени споразумението, подписано през 2013 г., за доставка на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти за бившата съветска република, ако Армения продължи процеса си на присъединяване към ЕС. Това се посочва в писмо от руския министър на енергетиката Сергей Цивилев до арменското министерство на териториалното управление и инфраструктурата, съобщава "Комерсант".

Точно за такава стъпка предупреди в началото на седмицата и бившия руски президент и премиер Дмитрий Медведев, сега зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Той говори как не можело Армения да се ползва "от икономическите облаги на ОНД" и от "ниските мита" в ЕС.

Според Цивилев опитите на Армения да се присъедини към ЕС "са несъвместими с характера на партньорството между правителствата и икономическите субекти на нашите страни, изградено на основата на уважение и взаимна изгода в продължение на десетилетия, и с многократните практически действия на Русия за задоволяване на критичните нужди на Армения на преференциална основа".

Руският диктатор Владимир Путин по-рано заяви, че не е против присъединяването на Армения към ЕС, но припомни, че е започнал войната с Украйна, след като Киев се опита да се асоциира с Европейския съюз. А след това последваха изказвания от руска страна с откровени заплахи спрямо Армения заради пътя ѝ с поглед към Европа.

Армения Русия членство ЕС газови доставки руски газ руски петрол
Ивайло Ачев Редактор
