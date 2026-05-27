Ванс и папа Лъв XIV на една позиция за рисковете от AI

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс похвали посланието на папа Лъв XIV, в което предупреждава за рисковете от изкуствения интелект в ерата на бързо развиващите се AI технологии. Ванс поддържа тесни връзки с технологичния сектор, след като преди политическата си кариера работи като инвеститор във високотехнологични компании. Сред най-известните му поддръжници е Илон Мъск.

В енцикликата "Magnifica Humanitas" ("Величественото човечество") първият папа от САЩ представи редица предупреждения относно потенциалното въздействие на изкуствения интелект върху човечеството. Сред рисковете той посочи възможността технологията да доведе до "нови форми на робство".

"Това, което прочетох, звучи много дълбоко и е именно нещо, което човек би очаквал и желал от лидер на църквата", заяви Ванс. Той подчерта, че моралните принципи остават непроменени, но начинът, по който се прилагат, се променя заедно със света.

Отношенията между Ванс и Ватикана вече са били белязани от разногласия по въпроси като миграционната политика, като папа Лъв XIV е критикувал политиката на Белия дом за масови депортации.

Вицепрезидентът, който приема католицизма през 2019 г., заяви също, че е приветствал избора на името Лъв XIV от страна на понтифика. По думите му това е препратка към папа Лъв XIII, който става папа в началото на индустриалната епоха и също предупреждава за последиците от големите технологични промени върху обществото.

"Лъв XIV става папа в началото на ерата на изкуствения интелект и подозирам, че ако преминем успешно през този период, това до голяма степен ще се дължи на способността на папата и църквата да осигурят необходимото морално лидерство", заяви Ванс. Той допълни, че обществото има нужда от морално ръководство при решаването на въпросите, свързани с новите технологии, и според него именно църквата е най-подходящата институция за тази роля.