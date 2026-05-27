"По-добре да ударим слабите и нищожните": Соловьов призова за ядрен удар по Европа (ВИДЕО)

27 май 2026, 7:12 часа
"Европа няма да я пощадим, ще я ударим – по някое време, с тактически ядрени оръжия". Това буквално каза руският пропагандист и телевизионен водещ Владимир Соловьов в руския държавен ефир. Заплахата е поредната по адрес на Стария континент, която излиза от устата на Соловьов – неслучайно той отдавна е под санкции в ЕС и негови имоти в Италия например са замразени.

"Разбирам, че това е пътят на ескалация. Но няма нужда да ударим и Америка – тя ще разбере и сама. По-добре да ударим по слабите и нищожни копелета", продължи да пръска слюнки Соловьов.

"За какво ни е преговарящ от Европа? За какво? Няма Европа. Има враг. Те трябва да разберат какво е война със собствените си жалки, продажни европейски кожи", добави той, визирайки наскоро повдигнатия въпрос в мирните преговори между Русия и Украйна да се появи медиатор, представляващ Европа. Когато тази идея беше лансирана от руския диктатор Владимир Путин, той посочи името на бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, който отдавна е тясно обвързан с Кремъл, включително като беше де факто ръководител на газовия проект "Северен поток". Отговорът на украинския външен министър Андрей Сибиха беше крайно ироничен – направо Жерар Депардийо и Стивън Сегал да се включат, защо не и Виктор Орбан. Всички те яростно защитават изграждания от Путин свят - Още: Унгария поднови забраната за украински храни. Среща между Зеленски и Мадяр се готви (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Редактор
