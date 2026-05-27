Северна Корея тества нова ракетна система

27 май 2026, 7:09 часа 608 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Северна Корея обяви, че е извършила изпитание на нова лека многофункционална ракетна система, както и на многоцелева система за тактически крилати ракети. Тези военни изпитания, за които първо съобщи южнокорейската армия, са били наблюдавани от севернокорейския лидер Ким Чен Ун, съобщи официалната новинарска агенция KЦТА.

Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея съобщи, че вчера около 13:00 часа местно време е засекло изстрелването на "няколко снаряда" към Жълто море, сред които и балистична ракета с малък обсег, изстреляна от севернокорейския град Чонджу, в провинция Северен Пьонан.

Северна Корея засили ракетните си изпитания през последните седмици. Това беше първото изпитание, извършено от Северна Корея от 37 дни насам и осмото за тази година, посочва АФП, цитирана от БТА. Според южнокорейската армия ракетите са прелетели около 80 километра.

Междувременно външният министър на Сингапур Вивиан Балакришнан се срещна днес в Пхенян със севернокорейската си колегата Чое Сон-хюи, предаде КЦТА. Двамата са обсъдили задълбочаването на двустранното сътрудничество и са обменили мнения за международната обстановка в регионален и глобален план.

Северна Корея Ким Чен Ун ракетна система
Виолета Иванова Редактор
