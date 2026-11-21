Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес технологичния гигант Nvidia да възстанови Дженсън Хуан на поста главен изпълнителен директор, след като той беше отстранен заради интимна връзка с китайска гражданка, която е предполагаем китайски шпионин, предаде Франс прес. „Много бих искал той да се върне. Той е един от най-блестящите умове в света, а къде другаде би могъл да отиде? Много бих искал на Дженсън да се извини“, заяви Тръмп пред журналисти.
Trump: I'd like to see Jensen make a big apology and go back. https://t.co/oSXtxwUeqk— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026
"Ще се радвам да видя Дженсън да получи втора възможност. Ние сме страна на вторите шансове", добави Тръмп.
Trump: I would love to see Jensen be given a second chance. We're a country of second chances. https://t.co/RCvVMNwm5O— Clash Report (@clashreport) November 20, 2026