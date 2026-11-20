Изборът на новия състав на Висшия съдебен съвет не е резултат от политическа сделка с „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а добре изигран тактически ход на „Прогресивна България“. Това заяви депутатът Слави Василев, заместник-председател на парламентарната група на формацията в „Още от деня“ по БНТ. Той обясни, че промяната в Закона за съдебната власт и разширяването на възможностите за номинации са позволили да бъдат издигнати кандидати от граждански и съсловни организации.

„Не става дума да разговаряме с тях, а да разговаряме за кандидати, които вече са номинирани не по силата на волята на ПП и ДБ, а от граждански и други организации, които вземат инициативата от техните ръце. Другият вариант беше да не направим нищо. Най-честно към избирателите беше това, което направихме ние – да разширим номинационния процес, така че да изплуват кандидати, приемливи както за нас, така и за тях“, каза Василев.

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Той призна, че продължава да смята ПП-ДБ за политически дискредитирани, но подчерта, че парламентарната процедура изисква разговори и подкрепа от други политически сили. По отношение на съдебната реформа депутатът уточни, че попълването на ВСС е само първа стъпка, а не завършен процес. Според него новият състав е структуриран така, че старите политически кръгове да не могат да наложат мнозинство при избора на главен прокурор.

„Всичко е така изчислено в новия състав на Висшия съдебен съвет, че старите кръгове да не могат да излъчат мнозинство и оттам да изберат нов главен прокурор. Не мога да прогнозирам как ще се развият нещата във ВСС, но днешната първа стъпка е ключова за началото на реформата“, коментира Василев.

За бюджета

Депутатът защити и подготвяния бюджет, който според него ще покаже реалната икономическа и социална политика на „Прогресивна България“. „При тези икономически условия и при този дефицит ние успяваме не само да ограничим разходите на държавата – с над 1 милиард евро номинално, но и като процент от брутния вътрешен продукт, – но в същото време да запазим социалните разходи и придобивките на хората. Това е едно малко чудо“, каза Слави Василев.

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Василев изрази увереност, че страната ще има възможност да повиши благосъстоянието си чрез стабилизиране на публичните финанси, подобряване на работата на институциите и привличане на чуждестранни инвестиции.

Сигурността в Черно море

По темата за външната политика и ситуацията в Черно море Василев заяви, че България трябва да поставя националните си интереси на първо място и да избягва допълнителна ескалация на международните конфликти.

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„Елемент от променената политика, която водим във външните отношения, е да не участваме в разгарянето на пожара. Една държава не може да си позволи, ако иска да бъде на масата на преговорите, да продължава да влошава отношенията си с едни или други страни. Ние гледаме нашите интереси. Нашите интереси са да запазим спокойствието и мира, ако това е възможно, а ако не е – да не разпалваме конфликта допълнително“, обясни депутатът от ПБ.

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Той защити необходимостта от по-прагматична европейска външна политика, която да даде възможност на Европейския съюз да участва в преговорите, вместо да остава встрани. В края на интервюто Василев заяви, че не смята свикването на Консултативния съвет за национална сигурност за решение на проблемите в Черно море. „Това е международна политика, в която ние можем единствено да се стараем да се позиционираме възможно най-добре. А това позициониране изисква трезва преценка и да не сочим с пръст“, заключи той.

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