Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 ноември 2026 г.

52-ИЯТ ПАРЛАМЕНТ ИЗБРА ЧЛЕНОВЕ НА ВСС: КОЙ КАК И ЗА КОГО ГЛАСУВА?

52-ото Народно събрание избра 11 от 21 кандидати за Висшия съдебен съвет (ВСС). Иван Ранчев, Емил Дечев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цветко Лазаров бяха избрани за членове на съдийската колегия, а за прокурорската колегия: Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

ФИНАЛНА СТЪПКА ДО СЪДЕБНАТА РЕФОРМА: НС ИЗБИРА СЪДИИТЕ И ПРОКУРОРИТЕ ВЪВ ВСС

Финална стъпка до така желаната съдебна реформа. По време на днешното заседание на Народното събрание предстои да бъдат избрани 11 членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Ако това се случи, 4 години след края на мандата на действащия и досега работещ ВСС, постигането на реформата ще бъде на крачка от конституирането на новия му състав. Ще остане единствено следователите да изберат своя представител в събота, 21 ноември. Още: Опълчил се на Борисов негов МВР министър е на път към ВСС с две други знакови имена

"СИГМА" ПОКАЗВА ДЪРЖАВНАТА КОРУПЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - КОГА ЩЕ Я СПРЕМ?

В следващите действия на инструмента "Сигма" - "Сигма 3.0" и "Сигма 4.0" - ще има повече функции за превенция при обществени поръчки, в които може да има сериозен риск от злоупотреба. Системата обобщава данните от няколко регистъра – на обществените поръчки, Търговския регистър и на Сметната палата. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ (ПБ) Здравко Марков. Всеки български гражданин, ако види нередност, може да сигнализира, продължи Марков, на което водещият на сутрешния блок на БНТ Симеон Иванов му отвърна, че по-добре това да правят компетентните органи.

НЕ СА НИ ИЗТОЧИЛИ ДАННИТЕ: МИНИСТЪР НА РАДЕВ С ПОДРОБНОСТИ ЗА РАЗБИТАТА ГРУПА ЗА КИБЕРШПИОНАЖ

"Към момента няма засегнати лични данни на българските граждани". Това заяви пред bTV министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев затова, че България е била подложена на мащабен кибершпионаж в продължение на 5 години. Още: Стана ми жал за хакерите. След 5 години четене на българско деловодство сигурно искат болничен и психолог

150 МЛН. ЛЕВА ОТ ББР: МАВРОДИЕВ И ГАЙТАНСКИ ВЕЧЕ НЕ СА ВИНОВНИ

Досъдебното производство за кредита от Българската банка за развитие (ББР) продължава, но вече без Румен Гайтански-Вълка и бившия изпълнителен директор на банката Стоян Мавродиев, сочат данни от постановление на Софийската градска прокуратура (СГП) от 10 ноември, цитирани от в. "Капитал". Според постановлението разследването по този състав остава единствено срещу бившия съдия и адвокат Иван Георгиев, тъй като събраните доказателства сочат, че той е организирал подготовката и подаването на документацията на "Роудуей кънстракшън" пред ББР и пред оценителите от "Адвант Експертни оценки".

"ЗАРАДИ БЪРЗИТЕ И СМЕЛИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО": ПЕКАНОВ СЕ ПОХВАЛИ, ЧЕ ЩЕ ПОЛУЧИМ 99% ОТ ПАРИТЕ ПО ПВУ

България приключва успешно Плана за възстановяване и устойчивост и ще получи 99% от парите по него. С това се похвали вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в Министерския съвет.

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ: ЩОМ ВСИЧКИ КАЗВАТ, ЧЕ Е ЛОШ, БЮДЖЕТЪТ НА НЗОК Е ДОБЪР (ВИДЕО)

Щом всички казват, че е лош, бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е добър. Това каза в предаването Студио Actualno д-р Стойчо Кацаров, депутат в две народни събрания, министър на здравеопазването в две служебни правителства, заместник-министър на здравеопазването в кабинета на Иван Костов и председател на сдружение “Право и здраве“: “Бюджетът е аналогичен на миналогодишния. Според мен това е добър бюджет. Сега ще Ви дам един критерий – ако не разбираш от материята, има един такъв критерий да оцениш дали бюджетът е добър, или не. Ако всички са еднакво недоволни от него, значи е добър. Защото това означава две неща – първо, че не е много раздут. Това е хубаво за един бюджет, да не е много голям. Още: Бюджетът на НЗОК се придвижи напред: Колко ще е здравната вноска догодина?

МАКЕДОНСКИТЕ КЛЮЧОВЕ ЗА ЕС ДРЪНКАТ ОТ БЕЛГРАД ДО МОСКВА: АНДРЕЙ КОВАЧЕВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

"Ключът за започване на преговори не е в София, а в Скопие. Да видим в Белград каква ще е промяната, но има ключ в Москва и в Пекин. Финансирането, което идва от Китай и руските зависимости, са не само в България, но и чрез Белград в Северна Македония. Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев в интервю за Студио Actualno Балкани.

СРЕЩАТА СИ – ТРЪМП – ПУТИН – РАЗКОДИРАНЕ НА ПОСЛАНИЯТА: ГОВОРИ ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА (ВИДЕО)

Какво се крие зад общата декларация след срещата в Китай на тримата диктатори Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори дипломатът Елена Поптодорова, която е вицепрезидент на Атлантическия клуб и бивш посланик на България в САЩ. Декларацията съдържа 4 по-скоро пожелания - реформа в ООН, повече добив на петрол, Международният наказателен съд да внимава с държавници с имунитет и някога да има преговори за ограничаване на ядрените оръжия: “Тази декларация беше възможното. Но много хубаво изброихте четирите точки, защото оттам прозира как е съставена тя. Още: Срещата Тръмп-Си-Путин приключи за 90 минути: Ще реформират ООН, а зад кулисите надничат Тайван и "Ялта 2.0" (ВИДЕО) И тук личи, че по-силна роля в съставянето й са имали разбира се домакините Китай, обаче и Кремъл, и Путин. Защото точките, както вървят от едно до четири, първо започват с интереси на Китай и на Русия.

ВЗРИВ В ПОЛША И ЕВАКУАЦИЯ НА ДИСПЕЧЕРСКАТА КУЛА НА ЛЕТИЩЕТО, ОТКЪДЕТО МИНАВА ОРЪЖИЕ ЗА УКРАЙНА (ВИДЕО)

Експлозия е била заснета от камера за видеонаблюдение около 6:35 часа сутринта близо до Хмелек, в Билгорайски окръг, Източна Полша. Взривът се вижда в дясната част на кадрите, на които се забелязва внезапна светкавица, последвана от експлозия. Това става на около 40 км от границата с Украйна. В Люблин е прозвучала сирена за въздушна тревога, а на летище "Жешов" са били евакуирани служителите, отговарящи за въздушното движение.

ОФИЦИАЛНО: ДВЕ РУСКИ РАКЕТИ И ЕДИН ДРОН ПАДНАХА В ПОЛША, ИМА ПОПАДЕНИЕ БЛИЗО ДО ВОЕННО УЧЕНИЕ НА НАТО (ВИДЕО)

На 20 ноември полските власти потвърдиха, че поне две руски ракети и един дрон са паднали на територията на Полша, в близост до границата с Украйна. Армията на страната вече заяви, че полското въздушно пространство е било нарушено по време на мащабното руско нападение срещу украинската страна през нощта. Властите в Полша, която е член на НАТО, заявиха, че е твърде рано да се каже какво представляват тези обекти. Говорител на украинските въздушни сили пък заяви, че е вероятно руска ракета да е пресякла границата.

В УКРАЙНА ДА ЖИВЕЯТ КАТО В РУСИЯ - БЕЗ ТОАЛЕТНИ ВКЪЩИ: НАМЕРЕНИЯТА НА ПУТИН И КАК ТРЪМП ПОМАГА (ОБЗОР – ВИДЕО)

Срещата в Шънджън на т. нар. трима големи – президентите на Китай, САЩ и Русия Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин – продължава да е на фокус в международния информационен поток и специално заради ефекта ѝ върху войната в Украйна. В официалното изявление на тримата след срещата няма нищо, което конкретно да е посочено като споразумение за Украйна. Но в Китай Путин получи сцена, на която отново да фокусира реторика за исканията си и да внушава, че Русия 100% ще победи в Украйна – ОЩЕ: Путин, Тръмп и Си с апотеоз на цинизма: Повече доставки на горива "за всички народи" и имунитет на издирвани от Хага лидери

ПРАТЕНИК ЗА МИР: ЗЕТЯТ НА ТРЪМП ТРУПАЛ "ПАРИ ЗА ЧЕРНИ ДНИ" ОТ ВОЙНИТЕ В СВЕТА

Зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, разкри участието си в отбранителната индустрия едва след междинните избори за Конгрес. Според материал на списание The Atlantic частната му инвестиционна фирма Affinity Partners е закупила близо 700 000 акции в Arxis – компания от Кънектикът, която доставя части за изтребители F-35, разрушители на Военноморските сили, ядрени подводници и системи за противоракетна отбрана.

ОГЛЕДАЛОТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ: КРИСТИНА ГРОЗЕВА И ПЕТЪР ВЪЛЧАНОВ ЗА "ЧЕРНИ ПАРИ ЗА БЕЛИ НОЩИ" (ВИДЕО)

Българският филм „Черни пари за бели нощи“ откри 40-ото издание на фестивала „Киномания“ на 17.11, в Стара Загора. Лентата разказва за шестдесетгодишните Марина и Гоша, които мечтаят за пътуване до Санкт Петербург за Белите нощи, финансирано с години събиране на дребни подкупи. Когато Русия атакува Украйна, а туристическата агенция изчезва с всичките им спестявания, рухват не само плановете им, но и илюзиите им за собствените им принципи.