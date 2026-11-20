"Те разпознават звука на ракетите, преди да са научили таблицата за умножение. Пишат домашните си под звуците на експлозии, а вместо на детските площадки прекарват часове в бомбоубежища. За цяло поколение украински деца войната е единствената реалност, която познават." На 20 ноември, когато се отбелязва Световният ден на детето, посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук припомня цената, която най-малките плащат за руската агресия, и призовава международната общност за повече усилия в тяхната защита и за завръщането на насилствено депортираните деца.

В своя позиция по повод международния ден дипломатът обръща внимание както на ежедневието на децата в условията на война, така и на опитите за заличаване на националната им идентичност. Децата, родени в Украйна след 24 февруари 2022 г., не познават живота в мир, посочва Олеся Илашчук. За тях военната реалност означава безсънни нощи, прекарани в бомбоубежища заради опасността от руски ракети и дронове, онлайн обучение или уроци в подземни помещения. Хиляди училища, детски градини, библиотеки, болници и центрове за детско творчество са разрушени, отбелязва украинският посланик.

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„Това е загуба на чувство за сигурност, загуба на сън без страх. Украинските деца са се научили да различават видовете ракети по звук, преди да научат таблицата за умножение. Те си пишат домашните под звуците на експлозии. Те плетат камуфлажни мрежи, вместо да играят безгрижно с връстниците си“, пише Илашчук.

По данни, представени от украинския посланик, към ноември 2026 г. в резултат на руски обстрели са загинали 771 украински деца, а над 3000 са ранени. Най-малката жертва е била едва на два дни. Приблизително 1,6 милиона украински деца остават под контрола на руските окупационни власти, посочва още дипломатът. По думите ѝ част от тях са насилствено отведени, а други са лишени от възможността да напуснат окупираните територии.

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Руският комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова публично е заявила за „заселването“ на над 744 000 украински деца в Русия. „Русия ги разпръсква по своята територия. Русия не предоставя никаква информация за тези деца нито на нас, нито на международни организации. И това е ключов проблем за намирането на информация и проверката на данните, и работата по завръщането им“, подчертава Олеся Илашчук.

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Освен за непосредствената опасност за живота и здравето на децата украинският посланик предупреждава и за систематични опити за заличаване на тяхната национална идентичност. „Представете си какво изпитва едно дете, какво е неговото отчаяние, когато е насилствено откъснато от родителите си, отведено в чужда страна, забранено му е да говори родния си език и е излъгано, че семейството му го е изоставило“, пише дипломатът. По думите ѝ руските власти променят гражданството на депортираните деца, настаняват ги в руски семейства и възпрепятстват опитите им да напуснат страната.

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Украинският Регионален център за правата на човека е документирал 165 т.нар. лагера за превъзпитание, в които украинските деца са подложени на милитаризация и русификация, посочва Илашчук. Тя се позовава и на заключенията на Московския механизъм на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), според които действията на Русия представляват умишлена и систематична политика, насочена към заличаване на украинската идентичност на децата.

Посланикът обвинява руските власти и в опити да включват украински деца в списъци за обмен на военнопленници. „Държавата агресор се опитва да третира украинските деца като военен трофей и стига до опити да ги вкарва в списъци за обмен на военнопленници. Децата не могат да бъдат военнопленници. Те не са обект на търг“, категорична е Олеся Илашчук.

Международната общност и престъпленията срещу украинските деца

В позицията си украинският посланик обръща внимание и на заключенията на международни институции относно престъпленията срещу деца в условията на войната. Докладът на генералния секретар на ООН за децата и въоръжените конфликти за 2025 г., представен на 16 юни 2026 г., документира убийства и наранявания на деца, нападения срещу училища и болници, сексуално насилие и незаконни депортации, посочва Илашчук.

Според цитираната от нея информация през март 2026 г. Независимата международна анкетна комисия на ООН е определила депортирането и насилственото изчезване на украински деца като престъпления срещу човечеството, извършени от руските власти.

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Дипломатът припомня и приетата на 12 ноември 2026 г. резолюция на Европейския парламент, според която действията на Русия спрямо украинските деца отговарят на правното определение за геноцид. По думите ѝ документът призовава държавите членки на Европейския съюз официално да ги признаят за такива.

В опит да осигурят завръщането на насилствено отведените деца Украйна и Канада създават Международната коалиция за завръщане на украинските деца като част от инициативата Bring Kids Back UA. Към коалицията са се присъединили 46 държави, както и Европейският съюз, Съветът на Европа и Парламентарната асамблея на ОССЕ.

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Благодарение на съвместните международни усилия до момента 2825 украински деца са успешно върнати от Русия, посочва Олеся Илашчук. Завръщането им обаче е само началото на дълъг процес на възстановяване.