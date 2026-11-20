"Мир чрез сила" - така Белият дом озаглави 18-секундно видео, с което представи своята версия на историческата тристранна среща между президента Доналд Тръмп, руския диктатор Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин на 19 ноември в китайския град Шънджън. Те разговаряха помежду си в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Официалното видео от тристранните преговори се откроява не само с драматичния си саундтрак и грандиозното заглавие, но и с финалните си моменти.

Явно в Белия дом знаят кой е приятел на Тръмп

Видеото завършва с Тръмп, който си стиска ръката със Си Дзинпин. Путин обаче по някаква причина не е включен в окончателния монтаж на финалните моменти.

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"Изглежда, че видеоредакторите на Белия дом също знаят кой е просто приятел на Тръмп и кой има „специални отношения“ с него", шегува се беларуската опозиционна телевизия NEXTA, макар преди срещата републиканецът да нарече Путин свой "приятел".

Peace through strength. https://t.co/LPxLLC998v — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Що се отнася до самите преговори, войната в Украйна, изглежда, не бе сред основните теми, макар Путин и Тръмп да говориха бегло за нея по време на встъпителните си речи. Това беше само в откритата част за медиите, преди лидерите да проведат напълно частни дискусии в рамките на около 90 минути.

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След това те излязоха с общо изявление, в което се съгласяват да реформират ООН, за да се спазва "международният ред" - казват го двама лидери, които водят войни в Украйна и Иран, и трети, който заплашва открито Тайван с военна инвазия. Също така Си, Путин и Тръмп разкритикуваха Международния наказателен съд, подчертавайки имунитета на държавните представители, ангажираха се с повече доставки на рафинирани нефтопродукти "за всички нации" (въпреки санкциите срещу Русия) и се съгласиха, че ядрена война не трябва да се води, защото в нея никога няма победител.

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