В Кривой Рог ракета е паднала върху многоетажна сграда, съобщават местните медии. Публикувано е и видео от ресторант, чиито прозорци са били изпочупени от взривната вълна. Съобщава се за ранени.

До момента има данни за 20 ранени в Кривой Рог. Градът е родното място на украинския президент Володимир Зеленски.

20 people are reported injured in Kryvyi Rih so far following the strike. https://t.co/VJskyy62ZP — WarTranslated (@wartranslated) November 20, 2026

Сред пострадалите има три деца. 7-годишно момче е в тежко състояние в болницата. Лекарите се борят за живота му.