Американски федерални следователи, представящи се за обикновени потребители, са получили помощ от четирите най-широко използвани чатботи с изкуствен интелект – ChatGPT, Claude, Gemini и Grok, за да планират бомбен атентат с масови жертви и атака срещу електрическата мрежа, сочи доклад на Службата за отчетност на правителството на САЩ.

Всеки чатбот първоначално е отказал да даде подобна информация, но в крайна сметка се е съгласил с исканията, се казва в доклада на безпартийния наблюдател на Конгреса.

Два от чатботовете са предоставили информация за изграждането и детонирането на импровизирано взривно устройство, предназначено да убие голям брой хора, съобщи GAO. Другите два са изготвили планове за удари по електрически подстанции с цел причиняване на икономически щети - едината с дрон, а другата с огнестрелно оръжие.

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GAO не уточни кой агент за коя точно терористична атака е помогнал. Но отбеляза, че „всяка от тези платформи е предоставила подробна информация, която може да се използва за извършване на атаки, като например конкретни цели, местоположения, време и методи за атака“.

Всеки терорист може да получи план за по-малко от 12 часа

„Терорист може да влезе в платформа с изкуствен интелект и за по-малко от 12 часа да получи конкретен план за това как да извърши смъртоносна атака“, заяви сенатор Маги Хасан, демократ от Ню Хемпшир.

Хасан, който поиска доклада като високопоставен член на Съвместния икономически комитет на Конгреса, заяви, че той „показва ясно, че заплахата за обществената сигурност, причинена от изкуствения интелект, вече не е теоретична“.

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„Ако Конгресът не действа, въпросът е кога, а не дали, някое злонамерено лице ще използва изкуствен интелект, за да планира и извърши мащабна атака“, каза Хасан.

И четирите платформи с изкуствен интелект са предоставили планове за терористични атаки за по-малко от 12 часа, включително дати, часове, ръководства за максимизиране на щетите, карти, диаграми и други, в зависимост от платформата, сочи анализ на доклада.

Въпреки че първоначално платформите са избягвали предоставянето на исканата информация или са изтривали информация след предоставянето ѝ, всички тези предпазни мерки са могли да бъдат заобиколени, се казва в доклада.

Източник: Getty Images

AI вече се ползва за планиране на атаки

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Служители на федералните правоохранителни органи твърдят, че нападателите вече използват изкуствен интелект срещу реални цели.

В свое предупреждение, издадено на 13 ноември, ФБР предупреди, че нападателите използват ARTEX, „автономна рамка за тестване за проникване“ с отворен код, управлявана от изкуствен интелект, за да автоматизират множество фази на кибератаки - от разузнаване до кражба на данни.

ФБР заяви, че хакерите използват изкуствен интелект, за да извършват подобни атаки в световен мащаб в множество сектори, включително финансови услуги, правителство, технологии, отбрана, полупроводници, енергетика, здравеопазване, производство, телекомуникации и правна индустрия. Според предупреждението, изкуственият интелект позволява на хакерите да преминат от атака към система до привилегирован достъп „за по-малко от 3 часа“.

И изкуственият интелект вече се използва в планирането на някои терористични атаки.

GAO отбеляза например, че според съобщенията ИИ е съдействал за създаването на взривно устройство при атака срещу хотел в Лас Вегас през януари 2025 г. и за планирането на масова стрелба в Британска Колумбия, Канада, през февруари 2026 г.

Пол Розенцвайг, бивш висш служител на Министерството на вътрешната сигурност, заяви, че докладът е тревожен, но не и неочакван.

„Никой не бива да се изненадва, че защитните мерки, свързани с изкуствения интелект, могат да бъдат заобиколени. Това е толкова често срещано явление сега, че трябва да се разглежда като нещо обичайно и очаквано, а не изненадващо“, каза Розенцвайг.

„Системите с изкуствен интелект са много мощни“, каза Розенцвайг пред USA TODAY. „Можем да бъдем сигурни, че освен че ще планират терористични атаки, те ще проектират нови оръжия и ще създават нови биологични оръжия“, добави той.