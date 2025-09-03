Тръмп: Путин знае каква е позицията ми, очаквам решението му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом полския си колега Карол Навроцки и заяви, че ще обсъди търговията и други въпроси по време на разговорите си с него, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е второ посещение на консервативния полски лидер в Овалния кабинет и първо, откакто встъпи в длъжност в началото на август.

Тръмп заяви, че Навроцки се справя с работата си "наистина фантастично". "Ще обсъдим търговията и различни други неща", каза американският президент пред журналисти по време на срещата, без да дава повече подробности.

Още: Си Дзинпин изнесе реч със скрити послания към Тръмп и Путин (ВИДЕО)

Тръмп заяви, че американските войски ще останат в Полша и е готов да разположи още военнослужещи на САЩ в страната, ако получи такова искане. Перспективата за намаляване на броя на американските военнослужещи в Европа е постоянна тема от началото на мандата на Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Още: Тръмп е инструктирал Пентагона да се подготви за военно възпиране на Китай и Русия (ВИДЕО)

Американският президент каза още, че според него военният парад в Китай е бил "красива церемония", но добави че САЩ е трябвало да бъдат споменати в речите. "Гледах речта снощи. Президентът Си е мой приятел, но смятам, че САЩ трябваше да бъдат споменати снощи в тази реч, защото ние помогнахме на Китай наистина много", каза Тръмп.

Ще има ли ново послание към Путин?

Американският лидер заяви, че няма по-нататъшно послание към руския президент Владимир Путин и очаква решение, докато Русия продължава да показва незаинтересованост да прекрати войната си в Украйна. "Той знае каква е позицията ми и ще вземе едно или друго решение. Каквото и да бъде решението му, то или ще ни зарадва, или няма да ни зарадва и ако не ни зарадва, ще видите какви неща ще се случат", каза Тръмп.

Още: Тръмп намери ирония в инцидента с GPS-а и Фон дер Лайен

Президентът на САЩ заяви, че възнамерява да разговаря с Путин през следващите няколко дни относно прекратяване на войната в Украйна. "Ще разговарям с него през следващите няколко дни и тогава ще знам точно какво се случва", каза Тръмп.