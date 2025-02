Тръмп разкри кога вероятно ще се срещне с Путин (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че много скоро може да се срещне с президента на Русия Владимир Путин, за да говорят за Украйна, предаде Ройтерс. Пред репортери Тръмп каза, че вярва, че много скоро ще има подобна среща. Той каза също така, че работи здраво, за да постигне мир в Украйна и че вярва, че и Путин, и президентът на Украйна Володимир Зеленски искат боевете да бъдат преустановени.

Trump said he could meet Putin in Saudi Arabia "very soon." Asked if Zelensky will be involved in conversations he said "Yes, he will be involved." Funny how that even is a question. pic.twitter.com/FrGxNv3iI5

Тези думи на Тръмп идват в момент, в който САЩ и Русия се подготвят за първоначални разговори в Саудитска Арабия в идните дни, отбелязва Ройтерс. Същевременно руското издание "Комерсант" съобщи, че разговорите за Украйна ще започнат във вторник в саудитската столица Рияд.

По-рано тази вечер Зеленски пристигна на посещение в Обединените арабски емирства (ОАЕ), предаде Франс прес. Украинският лидер обяви в приложението „Телеграм“, че сред целите на посещението му е обсъждането на „мащабна хуманитарна програма“. „Приоритетите ни включват да върнем още военнопленници у дома, както и инвестиции и икономическо партньорство“, съобщи украинският президент.

Zelensky arrived in UAE with his wife. He is there not to meet Russians but to focus on investments and economic partnership and to see humanitarian projects. During the whistle-stop visit to the Middle East, he will also visit Saudi Arabia and Türkiye. pic.twitter.com/WCo25AAh4I