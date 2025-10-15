Напрежение в националния отбор! Груев разочарован от треньора, Десподов обиден на шефовете в БФС

Двама от най-добрите играчи в националния отбор по футбол - Илия Груев и Кирил Десподов, показаха, че има напрежение в тима след разочароващите резултати в световните квалификации. България записа нови две загуби от Турция и Испания, като остава без точки в актива си и голова разлика от 1:16. А след мача в Испания, Груев и Десподов споделиха мнението си за ситуацията в отбора.

Груев е искал да играе срещу Турция

Илия Груев призна, че е искал да играе в мача срещу Турция, но е останал разочарован от решението на новия селекционер Александър Димитров да не го използва. "Не знам откъде идват тези скандали, не играх с Турция, а исках да играя, това е решение на треньора, което трябва да приема, бях разочарован, но сме отбор, трябва да си помагаме", каза Груев, който играе за Лийдс в английската Висша лига.

Десподов обиден на думите на ръководството на БФС

По сходен начин Груев не бе използван и от Илиан Илиев по-рано в световните квалификации. А Десподов пък призна, че той, а и съотборниците му, са останали обидени от изказвания на ръководители в Българския футболен съюз, че се срамуват от тях. Такова мнение изказа техническият директор Кирил Котев и не само - критичен бе и Георги Иванов - Гонзо.

"Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас. Ние трябва да работим за националния отбор на България. Всички сме заедно в това положение", заяви Десподов пред БНТ.

