Поредна тежка загуба за България! Испания не показа милост на "лъвовете" и официално ги изхвърли от Мондиал 2026

Националният отбор на България допусна поредно поражение в квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. "Лъвовете" загубиха с 0:4 при гостуването си на европейския шампион Испания. Домакините, които играят без голяма част от звездите си поради контузии, наложиха темпото си от самото начало на срещата. "Пременена" България, която бе с 8 промени в стартовия състав спрямо предния мач, удържа натиска доста време, но в крайна сметка се пречупи в 35-а минута. През втората част авторът на първия гол на "Ла Фурия" добави още едно попадение на сметката си, а в края на срещата падна автогол и гол от дузпа.

Испания не срещна никакви затруднения при победата си във Валядолид

Новият национален селекционер Александър Димитров направи сериозни промени в стартовия състав във втория си мач начело. Той заложи на 8 различни играчи спрямо срещата с Турция, загубена с 1:6 в София. На вратата стартира Светослав Вуцов вместо Димитър Евтимов, а пред него започнаха повиканият по спешност Мартин Георгиев, Петко Христов, Атанас Чернев и Димитър Велковски. Единствено бранителят на Специя запазва титулярното си място от мача преди три дни. Димитров заложи и на изцяло нова халфова линия с Илия Груев, Филип Кръстев и Станислав Шопов. В предни позиции има само една рокада и тя е включването на Мартин Минчев.

Испания наложи контрол от самото начало

Срещата започна с очакван натиск от страна на домакините. Около 13-а минута те бяха осъществили 139 подавания помежду си срещу само 17 за българите. Въпреки че испанците взеха огромно предимство над владението на топката, те не стигнаха до сериозни ситуации до 18-а минута, когато Вуцов се намеси решително, за да отрази удар на Саму Омородион. Малко след това Педри разтресе горната греда на българската врата. В 24-ата минута Светослав Вуцов отново показа добър рефлекс с добра ръка срещу Омородион и опази мрежата си чиста. отново беше последно препятствие пред гола. След половин час игра Педри отново се размина на сантиметри от гола. Последва и неуспешен изстрел на Микел Оярсабал.

Българската крепост падна в 35-а минута

След 35 минути българската крепост падна. Микел Мерино се извиси най-високо от всички и откри резултата, пращайки топката във вратата на Светослав Вуцов. Той беше един от голмайсторите и на Националния стадион "Васил Левски". В 41-ата минута България достигна до първото си голово положение. Капитанът Кирил Десподов получи топката на скорост пред вратата на Унай Симон и шутира, но ударът му мина покрай вратата. Така двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс на "Ла Фурия".

Микел Мерино наказа Вуцов на два пъти

Второто полувреме започна с поредна атака към вратата на Вуцов. Българският страж отново внимаваше и този път отрази удар на Борха Иглесиас. В следващите пет минути нападателят имаше още две възможности, но при първата път бе отказан от Вуцов, а след това не уцели целта. Натискът на домакините продължи и в 57-а минута те удвоиха преднината си. Микел Мерино посрещна центриране, този път отляво, и с глава отбеляза втория си гол в срещата. Минути след това Кирил Десподов пропусна най-добрата възможност за "лъвовете". Той бе изведен на стрелкова позиция от Филип Кръстев и отправи добър удар, който обаче мина на сантиметри от целта.

Още един автогол на сметката на "лъвовете"

Малко след това Радослав Кирилов отправи опасен изстрел, но и той не бе близо до целта. В следващите минути испанците намалиха оборотите и на практика доиграваха мача. Въпреки това домакините успяха да стигнат до трето попадение в 79-а минута. Алейш Гарсия се понесе в атака и центрира остро в наказателното поле, а там Атанас Чернев не успя да се ориентира добре и прати топката в собствената си мрежа. В края на срещата се стигна и до дузпа в полза на европейските шампиони. Микел Оярсабал застана зад топката и я прати в десния ъгъл, за да оформи крайното 4:0. Така Испания остава начело в групата с 12 точки, следвана от Турция с 9. Грузинците са трети с 3 пункта, а България е на дъното с 0.

