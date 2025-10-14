Музеят на военноморските тюлени на САЩ честити 250-годишнина с картичка с руски крайцер

250 години от създаването на военноморските сили (ВМС) на САЩ - и за празника Музеят на американските военноморски тюлени реши да отправи поздрав с празнична електронна картичка. Дотук нищо лошо - само че военният кораб, изобразен на картичката, се оказа руският ракетен крайцер "Варяг".

"Вяряг" е флагманският кораб на Тихоокеанския флот на Русия от 1996 година. При строителството, първоначалното му име е "Червона Украина". Спуснат на вода през 1983 година, влиза в оперативен режим на 16 октомври 1989 година. Все още е на служба и през второто десетилетие на настощия век, като през август 2020 година в хода на ученията "Океанский щит-2020", крайцерът поразява цел с ракета П-1000 "Вулкан" на дистанция над 450 километра.

🤔 The U.S. Navy Museum congratulated the Navy on its 250th anniversary… with a photo of a Russian warship.



The official Navy SEAL museum posted a celebratory card featuring the Russian missile cruiser Varyag.

Journalists quickly noticed the blunder, and the post was deleted… pic.twitter.com/WRcRbmzkvc — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2025

Музеят на военноморските тюлени на САЩ бързо разбра грешката си, но не толкова бързо, че тя да не бъда запечатана. И това не е първа такава грешка при администрацията на Тръмп - припомнете си предишната: Подигравки за честит ден на знамето на САЩ: С две руски знамена в профила в "Х" на американското министерство на отбраната

