Войната в Украйна:

Музеят на военноморските тюлени на САЩ честити 250-годишнина с картичка с руски крайцер

14 октомври 2025, 19:00 часа 290 прочитания 0 коментара
Музеят на военноморските тюлени на САЩ честити 250-годишнина с картичка с руски крайцер

250 години от създаването на военноморските сили (ВМС) на САЩ - и за празника Музеят на американските военноморски тюлени реши да отправи поздрав с празнична електронна картичка. Дотук нищо лошо - само че военният кораб, изобразен на картичката, се оказа руският ракетен крайцер "Варяг".

"Вяряг" е флагманският кораб на Тихоокеанския флот на Русия от 1996 година. При строителството, първоначалното му име е "Червона Украина". Спуснат на вода през 1983 година, влиза в оперативен режим на 16 октомври 1989 година. Все още е на служба и през второто десетилетие на настощия век, като през август 2020 година в хода на ученията "Океанский щит-2020", крайцерът поразява цел с ракета П-1000 "Вулкан" на дистанция над 450 километра.

Музеят на военноморските тюлени на САЩ бързо разбра грешката си, но не толкова бързо, че тя да не бъда запечатана. И това не е първа такава грешка при администрацията на Тръмп - припомнете си предишната: Подигравки за честит ден на знамето на САЩ: С две руски знамена в профила в "Х" на американското министерство на отбраната

ЗАГЛАВНА СНИМКА: Архив, илюстративна

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
ВМС на САЩ американски ВМС военноморски тюлени кораб Варяг
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес