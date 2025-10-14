В групата на България: Силна Турция разгроми и Грузия, за да убие окончателно интригата

Отборът на Турция изигра още един силен мач, за да разгроми Грузия с 4:1 като домакин в среща от четвъртия кръг на група Е от квалификациите за Световното първенство по футбол 2026 в Северна Америка. Възпитаниците на Винченцо Монтела не оставиха шансове на грузинците и спечелиха ценни три точки, с които окончателно убиха интригата в групата. Турците вече имат актив от 9 точки - с 6 пред третия Грузия, при оставащи два кръга. А България остава на дъното на групата с 0 точки и отново няма да играе на световно първенство.

Турция си свърши работата в световните квалификации

След като разгроми България с 6:1 като гост, Турция отново се развихри в атака. Кенан Йълдъз откри още в 14-ата минута, а в 22-ата минута Мерих Демирал удвои. В 35' Юнус Акгюн вкара за 3:0. След почивката Демирал добави още един гол, за да поведе с 4:0.

В 65-ата минута Грузия успя да върне един гол чрез Гиорги Кочорашвили, но силите на тима не стигнаха за повече. Така от групата напред ще продължат лидерът Испания, който победи България, както и Турция. Иначе в последните два кръга Турция домакинства на България и гостува на Испания, докато Грузия домакинства на Испания и гостува на България.