Александър Димитров оправда "втория звучен шамар" за България с провала на друг отбор

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Александър Димитров коментира представянето на неговия тим при загубата срещу Испания. "Лъвовете" допуснаха поражение с 0:4 в четвъртия мач от квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година. Това е четвърта загуба за страната ни, което означава, че тя за пореден път няма да намери място на световните финали. Димитров, който преди мача заяви, че "ще ядем шамари", даде мнението си за очаквания резултат.

Димитров даде мнението си за загубата от Испания

"Лъвовете" успяха да удържат на натиска през първите 35 минути, а няколко невероятни изяви на стража Светослав Вуцов опазиха равенството 0:0. Тогава обаче българската крепост падна. Микел Мерино откри резултата, а малко след началото на второто полувреме удвои преднината на "Ла Фурия". Десетина минути преди края на срещата Атанас Чернев си отбеляза автогол, за да направи резултата класически, а добавеното време Микел Оярсабал бе точен от дузпа за крайното 4:0.

Димитров оправда представянето на България с мача Испания - Грузия

"Влезнахме в мача с актуалния европейски шампион и най-добрия отбор в света, според мен, след една много тежка загуба. Дадоха максимума на моментните си възможности. Създадохме и положения на европейския шампион", заяви Димитров след мача. Новият селекционер направи сериозни промени в стартовия състав, залагайки на 8 нови играчи спрямо мача с Турция. Този ход обаче не даде искания резултат. "Втори звучен шамар за нас, но ще преболедуваме това време. Ще се учим от грешките си."

"Получаваме и два гола в добавеното време, което още повече ни тежи", продължи специалистът. "Имаше дисциплина, имаше характер, имаше живот. Създадохме и голови положения. В мача на Грузия с Испания, Грузия нямаше нито едно слизане към противниковата врата", каза още той, визирайки загубата на Грузия с 0:2 от "Ла Фурия". "Търсихме нисък и среден блок, за да се защитаваме. Това, което ми липсваше е, че ни липсва футболно самочувствие."

