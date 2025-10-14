След украинските удари: Руският износ на нефтопродукти се срина с над 17 на сто

Износът на нефтопродукти по море от Русия е спаднал със 17,1% до 7,58 млн. тона през септември спрямо август. Причина за това е по-малкото производство на гориво след украинските атаки с дронове, показват данни от източници в индустрията и изчисления на Ройтерс. Няколко големи рафинерии бяха атакувани от дронове през август и септември, включително Сургутнефтгаз, Киришинефтеоргсинтез, заводи на Лукойл, съоръжението във Волгоград и групата рафинерии на Роснефт в Самара. В резултат на това непланираните прекъсвания ограничиха износа на гориво и доведоха до увеличение на доставките на суров петрол, сочат пазарни източници.

През септември общият износ на нефтопродукти през балтийските пристанища Приморск, Висоцк, Санкт Петербург и Уст-Луга е спаднал с 15,4% на месечна база до 4,36 милиона тона, показват данни от пазарни източници. Износът на гориво през руските пристанища на Черно море и Азовско море през миналия месец е спаднал с 23,2% спрямо август до 2,52 млн. тона.

Износът на нефтопродукти от руските арктически пристанища Мурманск и Архангелск е нараснал леко през септември – с 1,8% на месечна база – до 30 200 тона. Износът на гориво от руските пристанища в Далечния Изток пък е спаднал с 1,5% на месечна база през миналия месец до 661 300 тона, показват данни от източници и изчисления на Ройтерс.

