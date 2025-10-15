Войната в Украйна:

2 гола на Роналдо не стигнаха за победа на Португалия! Англия и Италия си свършиха работата по пътя към Мондиала (РЕЗУЛТАТИ)

Отборът на Португалия изпусна да победи Унгария след късно инкасиран гол и равенство 2:2 в среща в Лисабон от четвъртия кръг на квалификациите за Мондиал 2026. Кристиано Роналдо отбеляза и двата гола за "мореплавателите", но те се оказаха недостатъчни за крайния успех след късен изравнителен гол на звездата на Ливърпул Доминик Собослай. Въпреки това Португалия остава лидер с 5 точки пред Унгария и в оставащите два мача трудно ще изпусне водачеството.

Салай откри за Унгария след само осем минути игра, но до почивката Роналдо обърна резултата. Унгария не се отказа до края и вкара изравнителен гол в 91-ата минута, когато Собослай се разписа. В групата Португалия е лидер с 10 точки, Унгария е на второ място с 5 пункта, Ирландия има 4 точки, а Армения - 3 точки. Португалия предстои да гостува на Ирландия и да домакинства на Армения, а Унгария гостува на Армения и домакинства на Ирландия.

В другите мачове от вечерта Англия се превърна в първия европейски отбор, който се класира за Мондиал 2026. "Трите лъва" разгромиха Латвия с 5:0 като гост, като Хари Кейн вкара два гола, а по едно попадение записаха Антъни Гордън и Еберечи Езе, докато петият гол бе автогол на Тонишевс. Англичаните са със седем точки пред втория Албания и с осем пред третия Сърбия.

Италия си гарантира поне бараж за Мондиал 2026, като записа пета поредна победа след 3:0 срещу Израел като домакин. Ретеги вкара два гола, а Манчини добави трети. "Скуадра Адзура" обаче остава на второ място с 15 точки, тъй като Норвегия е безгрешна на върха с пълен актив от 18 точки. В оставащите два мача Италия ще опита да измести Норвегия от първото място, като двата тима имат и директен сблъсък на италианска земя.

  • Естония 1:1 Молдова
  • Андора 1:3 Сърбия
  • Ирландия 1:0 Армения
  • Испания 4:0 България
  • Италия 3:0 Израел
  • Латвия 0:5 Англия
  • Португалия 2:2 Унгария
  • Турция 4:1 Грузия
