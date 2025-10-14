"Хамас" предадоха тленните останки на още четирима израелски заложници

Израелските въоръжени сили съобщиха, че останките на още четирима заложници са били предадени на Червения кръст в Ивицата Газа. „Според информация, предоставена от Червения кръст, четири ковчега с телата на загинали заложници са предадени на организацията и са на път към силите на ЦАХАЛ и службите за сигурност (ISA) в Ивицата Газа“, се казва в изявление на израелската армия.

По-рано вчера "Хамас" предаде останалите 20 живи заложници на Международния комитет на Червения кръст. Те бяха върнати в Израел след 738 дни в плен. Освободените заложници преминаха медицински прегледи, изкъпаха се и получиха нови дрехи, преди да се съберат с близките си.

Палестинската групировка освободи последните живи заложници съгласно споразумението за спиране на огъня, а Израел изпрати в анклава множество автобуси с палестински затворници, докато Доналд Тръмп обяви край на 2-годишната война.

Израел върна 45 тела палестинци

Същевременно Израел върна телата на 45 палестинци като част от споразумението с ислямисткото движение Хамас, предаде ДПА. Тленните останки бяха докарани в ивицата Газа с помощта на Международния комитет на Червения кръст, съобщиха медицински източници в крайбрежната територия.

Сега в болница "Насър" в град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа, ще бъдат проведени генетични тестове за идентифициране на телата. След това семействата ще може да погребат своите починали близки. Предаването на тленните останки се състоя ден след като Хамас освободи 20 живи израелски заложници и предаде останките на четирима души - трима израелци и един студент от Непал, припомня ДПА.