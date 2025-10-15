НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 15.10.25 - Натовски генерал с остро предупреждение към Русия

Изминаха 43 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пълзят около града в опит да го обкръжат и задушат. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В граничния район на Курска област и област Суми текат жестоки битки и засега руската армия не може да вземе изцяло инициативата.

Напрежението между Русия и Запада продължава да расте с всеки изминал ден, а политическите послания от двете страни за евентуална бъдеща война в по-широк формат се трупат бързо. Ако Руската федерация реши да атакува страна от НАТО, нейните военни съоръжения в ексклава Калининград и Севастопол (на окупирания Крим) ще бъдат "унищожени в рамките на часове", заяви генерал Бен Ходжис, който е бивш командир на американската армия в Европа. В интервю за "Вот Так" той отбеляза, че сблъсък между Москва и Алианса няма да бъде подобен на войната в Украйна. „Ако Русия беше нападнала Полша през 2025 г. по същия начин, по който нападна Украйна, тя щеше да бъде унищожена от въздушните сили на НАТО и сухопътните сили на Алианса. Може да се каже със сигурност: Калининград щеше да бъде унищожен в рамките на първите часове. В първите часове Калининград щеше да изчезне, всички руски съоръжения щяха да бъдат унищожени. Всички руски военни съоръжения в Севастопол също щяха да бъдат унищожени. Ето защо прякото сравнение в този случай е неуместно“, заяви Ходжис, намеквайки какво ще се случи при подобен бъдещ сценарий.